Handball-WM der Frauen Deutschland nach drittem Vorrunden-Erfolg vor Gruppensieg

Mit einem ungefährdeten 24:9 (10:3)-Erfolg gegen China haben die deutschen Handballerinnen den dritten Sieg im vierten Vorrundenspiel bei der Heim-WM gefeiert und die Tabellenspitze erobert.

Bei einem weiteren Erfolg am Freitag (18 Uhr/Sport1) gegen Vize-Weltmeister Niederlande hätte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Gruppensieg sicher und würde damit in der K.o.-Runde auf einen vermeintlich leichteren Gegner treffen. Bei einer Niederlage wäre aber auch ein Absturz auf Rang drei möglich.

In einer zerfahrenen Partie gegen einen überforderten Außenseiter war die 19 Jahre alte Emily Bölk mit vier Toren beste Werferin. Svenja Huber, Jenny Karolius und Isabell Klein trafen vor 3165 Zuschauern in Leipzig jeweils dreimal. Die Spielerinnen zeigten zwar erneut einige Schwächen im Angriff, doch die Abwehr vor einer starken Torfrau Clara Woltering entwickelte sich zu einer Festung. Weniger Gegentreffer hatte das DHB-Team in einem WM-Spiel zuletzt 1965 bei der Heim-WM gegen Dänemark (7:5) kassiert.