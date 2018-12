Handball-EM der Frauen DHB-Team verpasst Halbfinale und rutscht auf Platz neun

Deutschlands Handball-Frauen haben die Europameisterschaft auf Rang neun beendet. Im letzten Hauptrundenspiel unterlag die DHB-Auswahl am Mittwochabend in Nancy dem WM-Dritten Niederlande mit 21:27 (11:13) und verpasste dadurch den Einzug ins Spiel um Platz fünf, für den ein Sieg nötig gewesen wäre. Beste deutsche Werferin war Angie Geschke mit fünf Toren.

Das Halbfinale war für die junge Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener schon vor dem Anpfiff in weite Ferne gerückt. Dafür hätte nach der Niederlage von Rumänien gegen Ungarn ein Erfolg mit zwölf Toren Differenz her gemusst. In der Vorschlussrunde kämpfen am Freitag in Paris die Niederlande und Gastgeber Frankreich sowie Olympiasieger Russland und Rumänien um den Einzug ins Endspiel.