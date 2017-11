Unerlaubte Medikation Deutsche Reiter-Equipe verliert EM-Silber

Das deutsche Vielseitigkeitsteam muss seine Silbermedaille von der EM im August im polnischen Strzegom wieder zurückgeben. Wie der Weltverband Fei bestätigte, ist auch die B-Probe der Medikationskontrolle bei Julia Krajewskis Pferd Samourai du Thot positiv. Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass die A-Probe positiv ausfiel. Die Mannschaftsreiterin wird damit nachträglich disqualifiziert, die Equipe fällt im Klassement zurück.

"Im ersten Moment ist so eine Nachricht ein absoluter Schock", sagte Krajewski: "Weder ich noch jemand aus meinem Umfeld haben die Medikation verabreicht. Dieses Medikament kam bei uns nicht vor, deshalb kann auch eine Verwechslung nicht vorliegen." Krajewski hat nun 21 Tage Zeit sich zu entscheiden, ob sie eine administrative Strafe annimmt oder vor das Fei-Tribunal zieht.

Bei der unerlaubten Substanz handelt es sich um Firocoxib, das schmerz- und entzündungshemmend wirkt und laut Fei eine "Controlled Medication Substance", jedoch kein Doping ist. Das bedeutet, dass die Substanz zwar zu therapeutischen Zwecken im Training erlaubt ist, jedoch nicht im Wettkampf.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) zeigte sich bereits vor Öffnung der B-Probe schockiert. "Das ist ganz großer Mist und besonders bedauerlich für die anderen Reiter, die ihre Medaille abgeben müssen", sagte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach. Zum deutschen Team gehörten noch Einzelsiegerin Ingrid Klimke, Michael Jung und Bettina Hoy.

Für den deutschen Verband ist dies ein Rückschlag. Im Gedächtnis dürfte vielen Olympia-Interessierten vor allem Ludger Beerbaums Affäre bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen geblieben sein: Damals war eine Probe an seinem Pferd Goldfever positiv ausgefallen. Der verbotene, in einer Salbe enthaltene Wirkstoff Betamethason wurde entdeckt. Beerbaums Pferd wurde disqualifiziert, die deutsche Equipe fiel vom Gold- auf den Bronzerang.

Bei den Spielen 2008 wurde Springreiter Christian Ahlmann wegen unerlaubter Medikation disqualifiziert.

Seitdem hatte sich die FN um ein sauberes Image bemüht und etliche Maßnahmen ergriffen. "Insofern glaube ich nicht, dass wir jetzt gescheitert sind", sagte Lauterbach: "Wir hatten jahrelang Ruhe und müssen uns jetzt neu hinterfragen, gibt es irgendwo Schwächen im System, die wir beseitigen müssen."