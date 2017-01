Gensheimer-Gala gegen Ungarn Das schwerste Spiel seiner Karriere

Ein einziges Mal ballte Uwe Gensheimer beide Hände zu Fäusten. Dieser Jubel ist sonst sein Markenzeichen nach den meisten seiner vielen Tore. Aber das Auftaktspiel der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft gegen Ungarn war für ihren Kapitän kein Spiel wie sonst.

Gensheimer hatte fünf Tage zuvor unerwartet seinen Vater verloren und war deshalb erst 24 Stunden vor dem Spiel in den Kreis der Mannschaftskameraden zurückgekehrt. Zuvor hatte er die schweren Tage bei seiner Familie in Mannheim verbracht. Beim 27:23 (16:11)-Erfolg gegen Ungarn schwang er sich mit 13 Toren zum herausragenden Spieler auf.

Für den Europameister war das erste Spiel beim Turnier in Frankreich besonders wichtig, schließlich zählen die Ungarn neben den Kroaten zu den härtesten Konkurrenten für die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) in der Vorrundengruppe B. Trotzdem wurden nicht die zwei Punkte zur beeindruckenden Botschaft. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich heute mehr über Uwe als über den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gefreut", sagte Bob Hanning. Der DHB-Vizepräsident adelte Gensheimer als "großartigen Menschen sowie großartigen Kapitän". Und ihm war anzusehen, wie sehr ihn die Geschichte des 30-Jährigen bewegt.

Trainer Sigurdsson mit Tränen in den Augen

Julius Kühn gab zu, "sogar auf dem Spielfeld eine Gänsehaut verspürt" zu haben, als er hautnah miterlebte, wie Gensheimer einen großen Kampf gewann - nicht den gegen die ungarischen Spieler, sondern den gegen die eigenen Gefühle. "Ich habe einfach einen unglaublichen Respekt dafür, was er heute geleistet hat", sagte Kühn, der Rückraumspieler des VfL Gummersbach. Trainer Dagur Sigurdsson fand Gensheimers Auftritt schlicht: "Großartig." Als er das sagte, hatte der sonst so kühl wirkende Isländer Tränen in den Augen.

Gensheimer selbst schwieg, das hatte er bereits zuvor angekündigt. Gensheimer suchte wohl eher die Ruhe und die Sicherheit der Teamkabine in den Katakomben der Kindarena in Rouen. Möglicherweise wird er später einmal sagen, dass das Spiel bei der Weltmeisterschaft 2017 gegen Ungarn das schwerste seines Sportlerlebens war.

In der ersten Hälfte hatten die Deutschen eine sehr starke Leistung gezeigt, Gensheimer spielte fehlerfrei und wirkte noch konzentrierter als es der Weltklasse-Linksaußen ohnehin schon ist. Sieben Treffer erzielte er bei sieben Versuchen und war maßgeblich daran beteiligt, dass die DHB-Auswahl zur Pause komfortabel 16:11 in Führung lag. Entscheidenden Anteil daran hatte auch Silvio Heinevetter, der überraschend statt Andreas Wolff im Tor stand. In der ersten Hälfte entschärfte er neun Würfe und rechtfertigte seine Nominierung.

Nach der Pause mussten sich die Deutschen aber erst noch aus einem schweren Tief herauskämpfen, ehe der WM-Auftakt für den Medaillenanwärter zu einem erfolgreichen wurde. Ganze zwei Treffer gelangen der Sigurdsson-Sieben zwischen der 31. und 45. Minute, so dass die Ungarn beim 17:18-Zwischenstand wieder voll im Spiel waren und die Begegnung bis in die Schlussphase hinein offen hielten.

Ungewohnt fahrig wirkte der Auftritt des Europameisters in dieser Viertelstunde, erst eine taktische Umstellung von Sigurdsson führte zu mehr Sicherheit. Als der Bundestrainer im Angriff mit sieben Feldspielern agieren ließ, bekamen seine Schützlinge mehr Kontrolle, verteidigten dauerhaft die Führung und befreiten sich dadurch selbst aus der Misere. "Mir ist so ein Spiel mit Höhen und Tiefen zu Beginn lieber als ein klarer Erfolg gegen Saudi-Arabien, und wir wissen hinterher nicht, wo wir stehen", sagte Hanning.

Gensheimer stand auch nach der Pause im Mittelpunkt, denn ihm gelangen sechs der insgesamt elf deutschen Treffer nach dem Seitenwechsel. Insgesamt warf er 15 Mal aufs Tor und war dabei 13 Mal erfolgreich - diese Quote ist schon sensationell ohne die große Last, die auf Gensheimer gelegen haben muss. Als der Kapitän kurz vor dem Ende einen Siebenmeter zum 26:23 verwandelte, jubelte er mit beiden Fäusten. Gensheimer wusste in diesem Augenblick, dass der Sieg nun gesichert war.