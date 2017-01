Deutschland nach Erfolg gegen Weißrussland Bereit für den Ernstfall

Man hatte den Eindruck, dass die Nachricht des Tages im Lager der deutschen Handballer selbst die Spieler eine Halbzeit lang durcheinander gebracht hatte. Unmittelbar vor dem Anwurf der Begegnung gegen Weißrussland hatte SPIEGEL ONLINE vermeldet, dass Holger Glandorf ab morgen zum Kader der DHB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Frankreich zählen wird.

Eine Halbzeit lang mühte sich der Europameister anschließend gegen die Weißrussen, ehe er nach der Pause einen doch noch souveränen 31:25 (16:16)-Sieg herauswarf. Anschließend war weniger die Leistung auf dem Feld wichtig. Vielmehr drehte sich alles um die Nominierung des 33-Jährigen.

Am frühen Donnerstagmorgen wird der Deutsche Handballbund (DHB) Glandorf offiziell beim internationalen Verband nachmelden. Das ist problemlos möglich, weil Deutschland mit 15 anstatt der möglichen 16 Spieler in das WM-Turnier gestartet war. Glandorf reist über Paris in Richtung Rouen, um am Abend das Training mit der Mannschaft absolvieren zu können. Wie er bei seinem überraschenden Einsatz beim letzten Test vor der WM gegen Österreich zeigte, wird er keine Anlaufzeit benötigen und gegen Kroatien am Freitag (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) sofort eine wertvolle Alternative sein. Mit der Nominierung von Glandorf verzeichnet der Europameister einen "Neuzugang", der seit vielen Jahren auf Weltklasse-Niveau agiert.

Gegen Kroatien geht die WM endlich richtig los

Gegen die Weißrussen reichte es ohne den Nachzügler am Ende zu einem ungefährdeten Erfolg, nachdem der Mannschaft in den ersten 30 Minuten anzumerken war, dass sie sich erst einmal wieder daran gewöhnen musste, ernsthaften Handball zu spielen. Die international drittklassigen Teams aus Chile und Saudi-Arabien hatten die Deutschen in den Tagen zuvor nicht gefordert. Die Weißrussen reichten an das Niveau des Olympia-Dritten ebenfalls nicht heran, doch mit fehlender Aggressivität in der Abwehr gestattete die DHB-Auswahl dem Außenseiter, eine Halbzeit lang mitzuhalten. "In der ersten Hälfte war kein Kampf dabei", gab Patrick Wiencek zu.

Der Spannungsaufbau vor dem schwersten Spiel der Gruppenphase gegen Kroatien stimmte trotzdem, denn nach der Pause steigerte sich die DHB-Auswahl, zog locker davon und siegte nach einer "ordentlichen Standpauke" (Julius Kühn) des Trainers ungefährdet. "Wir sind bereit für Kroatien", sagte Wiencek mit dem Selbstverständnis eines Europameisters.

Glandorf "erfahren, gut und hilfreich"

So oder so ähnlich äußerten sich alle Spieler und Verantwortliche, denen die Freude darüber anzumerken war, dass die Weltmeisterschaft am Freitag endlich richtig losgeht. In der ersten Wochen in Rouen hatte es angesichts der sportlich überschaubaren Gegner einige mentale Längen gegeben.

"Erfahren, gut und hilfreich." So charakterisierte Bob Hanning den Halbrechten von der SG Flensburg, der das Team auf ein höheres Niveau hieven soll - und dazu in der Lage ist. Der Plan, Glandorf vor dem entscheidenden Spiel in der Gruppe nach Frankreich zu holen, war schon lange vorher ausgeheckt worden, die Spieler wurden vorab informiert. "Wir wussten es schon", sagte Kai Häfner nach dem Spiel. Der Linkshänder von der TSV Hannover-Burgdorf darf sich freuen, dass er fortan entlastet wird. In den ersten vier Spielen wurde der bislang einzige Linkshänder im Rückraum oft geschont, musste aber doch viel Last alleine tragen. "Jeder weiß, dass Holger Riesen-Qualitäten hat und uns helfen wird. Wir werden uns sicher gut ergänzen", schwärmte Häfner von seinem neuen Partner.

"Kai spielt richtig gut, aber es ist doch klar, dass er nicht ein ganzes Turnier alleine auf der Position agieren kann", sagte Steffen Fäth. Die Ziele der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft sind maximal hoch. Es wäre fahrlässig gewesen, nicht auf einen Spieler mit den Fähigkeiten von Glandorf zurückzugreifen. "Für uns geht es darum, die Balance innerhalb der Mannschaft zu haben", erklärte Sigurdsson den Schachzug, der nicht mehr überraschen konnte: "Er ist ein erfahrener Spieler und wird den Jüngeren helfen."