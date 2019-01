Handball-Remis gegen Russland Der Partyschreck

Wenn das Drama der deutschen Handballer gegen Russland ein Gesicht hätte, wäre es wohl das von Paul Drux. Mit tiefen und roten Kratzspuren am Hals schleppte sich der 23-Jährige mit der Schlusssirene vom Feld, die Schultern hängend, der Blick nach unten gerichtet.

Mit einem Fehlpass in der Schlussphase hatte der Rückraumspieler den Russen ihren Ausgleichstreffer zum 21:21 perfekt serviert. Kurz darauf feierte der Gegner das spät erreichte Remis wie einen Sieg. "Dieser dumme Fehler bricht uns das Genick", sagte Drux nach der Partie: "Das nehme ich auf meine Kappe."

Das Genick der deutschen Mannschaft ist nach dem dritten WM-Spiel noch nicht gebrochen, und Drux trägt am späten Remis auch nicht die alleinige Schuld. Allerdings müssen er und sein Team den ersten kräftigen Dämpfer bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land und Dänemark hinnehmen. Das 22:22 (12:10) gegen Russland ist ein Partyschreck und setzt die DHB-Auswahl vor dem Vorrundenduell gegen Frankreich mächtig unter Druck - eine Niederlage gegen den bisher verlustpunktfreien Titelverteidiger am Abend (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), und das Turnier könnte für den Gastgeber schon in einigen Tagen gelaufen sein.

"Einige Bälle dumm weggeworfen"

Bundestrainer Christian Prokop vermied es, diese Szenarien zu diskutieren. Zumal noch unklar ist, wer aus der deutschen Gruppe die Hauptrunde erreichen wird und welche Punkte dorthin mitgenommen werden. "Wir haben uns etwas aufgebaut, das will ich nicht kaputt reden nach einem Unentschieden. Es war keine Niederlage", sagte er, und auch seine Spieler äußerten sich kämpferisch. Fabian Böhm sagte, von einem Rückschlag könne keine Rede sein. Auch Drux probierte zuversichtlich zu bleiben und kündigte eine bessere Leistung gegen Frankreich an.

Tatsächlich war die dramatische Wendung zum Schluss zuvor lange nicht absehbar. Die deutsche Mannschaft führte nach 38 Minuten mit vier Toren und kontrollierte - nach den lockeren Siegen gegen Korea und Brasilien -, seinen ersten stärkeren Gegner bei dieser WM. Vor allem Uwe Gensheimer schien an diesem Abend fast alles zu gelingen, er verwandelte acht von zehn Würfen, darunter sehenswerte Lupfer und Dreher. Das Publikum in der Arena am Berliner Ostbahnhof zog mit, die ohnehin schon gute WM-Stimmung erreichte einen neuen Höhepunkt.

Aber knapp 30 Minuten und viele technische Fehler später war es erstmal vorbei mit dem Handballfest.

"Natürlich sind wir enttäuscht", sagte Prokop. 22 Gegentreffer gegen Russland seien zu viel, bemängelte er und nahm die zuletzt starke Defensive in die Verantwortung. Die Offensive kritisierte Prokop hingegen nicht, obwohl außer Gensheimer kein anderer Angreifer auf eine gute Abschlussquote gekommen war. "Wir haben einige Bälle dumm weggeworfen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen," sagte Torwart Andreas Wolff und kam damit zu einer anderen Einschätzung als sein Trainer.

Fest steht: Gegen Frankreich müssen sich Abwehr und Offensive steigern. Während die Deutschen noch mit ihrem Remis haderten, warf sich der kommende DHB-Gegner im Abendspiel gegen Korea bereits warm - gegen die Asiaten kamen Frankreichs Topstars auf eine beeindruckende Abschlussquote von 76 Prozent, beim Sieg gegen Serbien lag sie bei 71 Prozent. Zum Vergleich: Deutschland brachte nur 61 Prozent seiner Würfe im russischen Tor unter, ein besorgniserregender Wert, vor allem wenn man bedenkt, dass Frankreich mit Vincent Gerard einen der besten Keeper der Welt hat.

AFP Im Dauereinsatz: Uwe Gensheimer

Wo der Bundestrainer auch ansetzt - ihm bleibt wenig Zeit. Eine Idee wäre den Abwehrriesen Finn Lemke (2,10 Meter) an der Seite von Hendrik Pekeler (2,04 Meter) als Innenblock gegen den wurfgewaltigen Rückraum der Franzosen einzusetzen, auf dieser Position ist der Titelverteidiger mit Supertalent Dika Mem besonders stark. Für diesen Plan spricht: Lemke kam gegen Russland gar nicht zum Einsatz und wurde womöglich geschont. Wie wichtig die Regeneration bei der eng getakteten Handball-WM ist, bekamen bereits die Brasilianer zu spüren: Erst unterlagen sie Frankreich nur knapp 22:24, einen Tag später gingen sie kraftlos gegen die DHB-Auswahl unter (21:34).

Für die Deutschen wird Frankreich das erste WM-Spiel ohne Pause. Drux' Wunde am Hals wird bis dahin nicht verheilt sein, auch der Ärger über das späte Remis dürfte noch in den Köpfen stecken. Entscheidend ist aber, wie Gensheimer den Kraftakt bis dahin weggesteckt hat, 59:44 Minuten musste er gegen die Russen spielen - kein anderer länger.

Das deutsche Team kann nur hoffen, dass der vermutlich derzeit beste Linksaußen der Welt seinen starken Lauf fortsetzt - mit 25 Treffern (bei 31 Würfen) ist er derzeit der beste Torschütze der WM. Ohne einen Gensheimer in Topform hat Deutschland gegen Frankreich wahrscheinlich keine Chance - und das sportliche Ziel Halbfinale wäre sehr weit weg.