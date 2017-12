World Tour Grand Finals Ovtcharov im Endspiel, Boll scheitert

Ein mögliches deutsches Endspiel bei den World Tour Grand Finals der Tischtennis-Profis ist geplatzt. Der künftige Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov gewann zwar sein Halbfinale gegen den Chinesen Lin Gaoyuan nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:3 Sätzen und spielt nun am Sonntag um den Sieg beim mit einer Million Dollar dotierten Jahresabschluss in Astana. Rekord-Europameister Timo Boll verlor dagegen im ersten Halbfinale 2:4 gegen den Weltranglisten-Zweiten Fan Zhendong aus China.

Das Endspiel in der kasachischen Hauptstadt beginnt am Sonntag um 12.50 Uhr und ist eine Neuauflage des Vorjahresfinals. 2016 verlor Ovtcharov gegen den Doppel-Weltmeister und WM-Zweiten im Einzel 2:4. Bei den German Open in Magdeburg gelang dem 29-Jährigen jedoch erst im November ein Sieg gegen Zhendong.

Bereits im Viertelfinale hatte sich Ovtcharov in umkämpften sieben Sätzen 4:3 gegen das erst 14 Jahre alte "Wunderkind" Tomokazu Harimoto aus Japan durchgesetzt. Seit seinem Erstrunden-Sieg in Astana gegen den Japaner Koki Niwa steht zudem fest, dass der World-Cup-Sieger aus Düsseldorf von Januar an zum ersten Mal an der Spitze der Weltrangliste stehen wird.