Dirk Nowitzki wird zum 14. Mal am Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profi-Basketballliga NBA teilnehmen, obwohl er bei den Dallas Mavericks nur noch Ergänzungsspieler ist. Das Showevent findet am 17. Februar in Charlotte statt. Der 40-Jährige Power Forward und Dwyane Wade bekamen von NBA-Chef Adam Silver eine Sondereinladung.

Nowitzki und Wade verkörperten das Beste aus der NBA, sagte Silver: "bemerkenswerte Fähigkeiten, Fleiß und Professionalität." Mit der Berufung würden ihre "außergewöhnlichen Verdienste als ikonische NBA-Champions und beliebte Botschafter" gewürdigt werden.

Der 36-jährige Wade hatte bereits vor der Saison das Ende seiner Profi-Karriere angekündigt. Nowitzki äußerte sich dahingehend noch nicht in aller Klarheit. Mark Cuban, der Besitzer der Mavericks, sagte jedoch zuletzt dem Radiosender "105.3 The Fan" gegenüber, die aktuelle Saison fühle sich "wie eine Abschiedstour" an. Die Extraeinladung gemeinsam mit dem aufhörenden Wade könnte ein weiterer Hinweis auf Nowitzkis Karriereende sein.

Nowitzki als Coach

Außerdem wird Nowitzki zwei weitere Funktionen beim Allstar-Wochenende übernehmen. Zum einen wird er am 15. Februar als Ehrentrainer das "Team World" bei der Partie der besten Jungprofis gegen das "Team U.S." anführen. Unter seiner Fittiche wird dabei auch sein 19-jähriger Mannschaftskamerad Luka Don¿ic sein, dem gegenüber Nowitzki schon den strengen Coach mimte.

You gotta earn your minutes, son. https://t.co/gcLWfORHiw — Dirk Nowitzki (@swish41) 30. Januar 2019

Zum anderen wird Dirk Nowitzki am Dreierwettbewerb am 16. Februar teilnehmen, den er 2006 schon einmal gewinnen konnte. Dabei hat er mit Spielern wie Devin Booker, der vergangenes Jahr gewann, und Superstar Stephen Curry starke Konkurrenz.