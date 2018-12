In 21 Spielzeiten in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA immer für denselben Klub im Einsatz - diesen neuen Treuerekord hat Dirk Nowitzki mit seinem ersten Saisoneinsatz für die Dallas Mavericks aufgestellt. Gegen die Phoenix Suns wurde der 40-Jährige im ersten Viertel eingewechselt und fügte seiner erfolgreichen Karriere einen weiteren Meilenstein hinzu.

Drei Minuten vor Ende des ersten Abschnitts kam Nowitzki von der Bank, traf nach 40 Sekunden mit seinem ersten Wurf und brachte Dallas damit zwischenzeitlich in Führung. Am Ende stand dennoch eine 99:89-Niederlage in Phoenix.

Sein bis dato letztes Spiel für Dallas hatte der 13-fache Allstar am 3. April absolviert, anschließend hatte er sich einer Knöcheloperation unterziehen müssen und fiel acht Monate aus.

Nowitzki war vor dem Duell erstmals als "fraglich" eingestuft worden, zuvor hatte der Klub seine Einsätze jeweils ausgeschlossen. "Der Rhythmus wird hart", hatte Nowitzki zuletzt gesagt: "Niemand kommt nach sieben, acht Monaten in seiner besten Form zurück." Gegen Phoenix reichte es insgesamt für gut sechs Minuten Spielzeit.