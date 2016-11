NBA-Oldie Nowitzki "Leider muss ich auch hoch- und runterrennen"

In New York hat es am Montag noch nicht gereicht für das Comeback von Dirk Nowitzki. Ärgerlich, klar. Denn der Madison Square Garden zählt neben dem Bostoner TD Garden zu seinen Lieblingsarenen in der NBA. Aber die rechte Achillessehne schmerzte zu Wochenbeginn noch zu sehr. Dann also vielleicht in Boston am Mittwoch. SPIEGEL ONLINE hat Nowitzki begleitet.

Dienstag, 12:40 Uhr: Boston präsentiert sich herbstlich. Es regnet, die Temperaturen betragen zehn Grad Celsius. In der Empfangshalle des Emerson College gehen Studenten ein und aus. Draußen parken zwei gelbe Busse. Die Dallas Mavericks sind da. Eigentlich sollten sie schon seit 40 Minuten trainieren. Doch Trainer Rick Carlisle hat die 77:93-Niederlage tags zuvor bei den New York Knicks so geärgert, dass das Videostudium im Team-Hotel länger dauert als geplant. Nowitzki steigt als Zweiter aus dem Bus, zieht seine graue Kapuze über den Kopf und geht die Treppen hinunter in die Basketball-Halle.

14 Uhr: Das Training ist fast vorbei. Es wird 3:3 im Halbfeld gespielt. Nowitzki bildet mit Deron Williams und Salah Mejri ein Team. Seine Würfe landen zuverlässig im Korb, die Laufbewegungen sehen jedoch unrund aus. Anschließend absolviert er an einer Wand Belastungs-Übungen unter Aufsicht von Athletik-Trainer Casey Smith. Nowitzki steht auf einem Bein und geht langsam auf die Zehenspitzen. Er ist äußerst vorsichtig.

SPIEGEL ONLINE: "Wie fühlt sich die Achillessehne an?"

Nowitzki: "Ich spüre beim Laufen ein bisschen Stechen und Spannung. Das Werfen geht eigentlich. Wir haben ja gerade ein bisschen Halbfeld gespielt. Wenn NBA-Basketball nur ein Halbfeld-Spiel wäre, dann würde ich wahrscheinlich schon wieder mitspielen. Aber leider muss ich auch hoch- und runterrennen - und das ist im Moment noch das größte Problem."

Nowitzki legt Extraschichten ein

Mittwoch, 11:15 Uhr: Der dunkle Vorhang im TD Garden wird zur Seite geschoben, die sechs Medienvertreter können die Halle betreten. Nowitzki wirft zusammen mit Devin Harris und J.J. Barea Bälle von der Dreier-Linie. "Yes", brüllt er zufrieden, als ein Versuch mustergültig durch das weiße Netz zischt. Als seine Mitspieler die Arena verlassen, bleibt der Deutsche und legt eine extra Schicht ein. Er läuft, wirft, will die Achillessehne erneut testen. Ob er spielt, entscheide sich kurz vor der Partie, heißt es von Vereinsseite.

18 Uhr: In den Katakomben des TD Garden wird es ganz hinten links eng. Mavericks-Trainer Carlisle teilt den Medien die letzten Informationen vor dem Spiel mit. Die wichtigste Frage: "Spielt Dirk?" Carlisle schüttelt den Kopf. Nowitzki sei nahe dran, aber es reiche eben noch nicht ganz für einen Einsatz.

18:15 Uhr: Die Tür zur Mavericks-Kabine wird geöffnet. Die Medienvertreter haben 45 Minuten Zeit, letzte Informationen von den Spielern zu bekommen. Einer der redet ist Mark Cuban. Der Klubbesitzer steht in der Mitte der Kabine, greift sich einen Bonbon vom Tisch vor ihm und lässt wissen, dass er einen 2:7-Start seines Teams nicht gewohnt sei. Nowitzki? Man vermisse natürlich seine Treffsicherheit, Erfahrung und Führungsqualitäten, so Cuban. Sorgen, dass die Verletzung den Leistungsträger zu einer längeren Pause zwingen könnte, hat der Vereinsboss nicht. "Wir haben großartige Trainer und Teamärzte."

19:38 Uhr: Die Spieler beider Teams sind auf dem Parkett, es kann losgehen. Nowitzki steht im Anzug vor der Bank, klatscht mit den Reservisten und Assistenz-Trainern ab, bevor er ganz rechts Platz nimmt. Obwohl er sein fünftes Spiel nacheinander verpasst, ist der Würzburger bester Laune, lacht, macht Grimassen, flachst mit Cuban, der schräg hinter ihm sitzt. Bei den Auszeiten erhebt er sich, hält Small Talk mit dem Trainerstab oder reicht den verschwitzten Mitspielern ein Handtuch.

"Es tut weh zuzuschauen"

SPIEGEL ONLINE: "Wie sehr können Sie von der Bank aus Führungsspieler sein und die Mannschaft beeinflussen?"

Nowitzki: "Ich versuche natürlich, meine Erfahrung einzubringen und das, was ich so sehe, den Leuten mitzuteilen. Aber natürlich bin ich da limitiert und es ist nicht das selbe wie auf dem Platz zu stehen - egal, wie viel du probierst."

SPIEGEL ONLINE: "Wie schwer fällt es Ihnen, geduldig zu bleiben?"

Nowitzki: "Ich will natürlich die Achillessehne nicht weiter reizen. Denn dann könnte es sein, dass ich noch länger ausfalle. Deshalb müssen wir erst einmal abwarten, bis es wieder einigermaßen geht. Aber es ist natürlich schwer. Erstens mal sind es New York und Boston, zwei meiner absoluten Lieblingsarenen in der Liga. Und dann sieht man natürlich, dass wir teilweise Phasen haben, in denen es vorne einfach nicht läuft. Da erarbeiten wir uns keine guten Würfe und treffen auch nicht. Da sehe ich schon, dass ich da natürlich ein bisschen helfen könnte, wenn ich im Spiel wäre. Das tut schon weh, zuzuschauen. Aber da muss ich durch. Ich hatte in meiner ganzen Karriere Glück, nie richtig groß aussetzen zu müssen. Deswegen bin ich es gar nicht richtig gewohnt, an der Seitenlinie zu sitzen und nicht helfen zu können. Das ist schon ein dummes Gefühl."

Nach der 83:90-Niederlage sitzt Nowitzki hinten links in der Kabine. Er hat den dunklen Anzug gegen eine blaue Trainingshose und ein blaues T-Shirt getauscht.

SPIEGEL ONLINE: "Dallas hat nur zwei von zehn Spielen gewonnen. Was sagen Sie zur bisherigen Mavericks-Saison?"

Nowitzki: "Ich glaube, in allen Spielen waren wir dran. Na klar haben wir einige ein bisschen höher verloren, aber hier und da unsere Chancen gehabt. Leider haben wir ab und zu in einigen Phasen nicht clever genug gespielt. In einer Liga, in der alle Mannschaften sehr eng zusammen sind, können dir ein paar schlechte Minuten das Spiel kosten. Und da müssen wir halt noch ein bisschen cleverer spielen, weiterhin so kämpfen und in der Verteidigung gut stehen. Klar fehlen uns vorne einige Waffen (Deron Williams, Devin Harris und J.J. Barea sind verletzt/Anm. d. Red.), aber wir müssen trotzdem in der Verteidigung gut stehen und dann haben wir, glaube ich, eine Chance, zu gewinnen. Schon am Freitag daheim gegen Memphis."