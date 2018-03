31.000 Punkte für NBA-Star Nowitzki knackt historische Marke

Ein weiterer Meilenstein in der Karriere des Dirk Nowitzki: Als erst sechster Basketballer hat der 39-Jährige die 31.000-Punkte-Marke in der NBA geknackt. Beim Stand von 28:39 gegen die Oklahoma City Thunder verwandelte Nowitzki einen Zwei-Punkte-Wurf und schrieb damit erneut Geschichte.

Für den Sieg reichte es für seine Dallas Mavericks aber wieder nicht. Das 110:111 nach Overtime war in der laufenden Saison bereits die 43. Niederlage im 62. Spiel. Die Playoffs sind in der Western Conference längst außer Reichweite.

Für Nowitzki war es dennoch ein besonderer Moment. Nachdem es dem 2,13 Meter großen Power Foward Anfang Februar gegen die Los Angeles Clippers bereits gelungen war, als sechster NBA-Spieler der Historie die 50.000-Minuten-Marke zu durchbrechen, rückt er in der "All-Time Points Leaders List" einem ganz Großen nun immer näher: Wilt Chamberlain.

Der einstige Superstar der Los Angeles Lakers (1968-1973) steht nur noch 414 Punkte vor Nowitzki. Chamberlain war damaligen Basketballprofis weit voraus, mit 2,13 Metern war er nicht nur groß, sondern vor allem athletisch. Seiner Schnelligkeit und Reichweite unter dem Korb hatte er zahlreiche Rekorde zu verdanken. So gelang es dem 1999 verstorbenen Center als bisher einzigem NBA-Profi, in nur einem Spiel 100 Punkte zu erzielen, seine 23.924 Karriere-Rebounds sind bis heute unerreicht.

Nowitzkis und James' Kampf um Rang fünf der besten Scorer

Sollte Nowitzki weiterhin verletzungsfrei bleiben, dürfte die Marke von Chamberlain spätestens in der kommenden Saison fallen. Dennoch ist offen, ob der Deutsche den vierfachen MVP als erster überholen wird. Hinter Nowitzki bringt sich LeBron James in Stellung. Der Superstar der Cleveland Cavaliers, der mit seinem Team aktuell in einer sportlichen Krise steckt, kommt aktuell auf 30.387 Karrierepunkte.

Im Schnitt gelingen dem 33-Jährigen in der aktuellen Spielzeit immer noch starke 26,7 Punkte pro Partie. Wenn er es schaffen sollte, dieses Niveau in den kommenden Jahren zu halten, wird er Nowitzki (12,2 Punkte im Schnitt) bald abfangen. Höchstwahrscheinlich schon bevor es Nowitzki gelingt, Chamberlain zu überholen.

Während der gebürtige Würzburger seine Karriere voraussichtlich 2019 beenden wird, kann James seine Laufbahn noch einige Jahre fortsetzen. Pro Saison wirft er knapp 2000 Punkte. Das würde bedeuten, dass auch Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643) und Karl Malone (36.928) noch zittern müssten. Lediglich die Marke von Karrem Abdul-Jabbar scheint in weiter Ferne: Der Center der Lakers kam in seiner 20-jährigen Profilaufbahn auf 38.387.