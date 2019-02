Karriere-Aus von NBA-Legende Nowitzki will weiteres Jahr "für junge Spieler da sein"

Eigentlich galt das Karriereende von Basketball-Profi Dirk Nowitzki zum Saisonende als sicher, doch der 40-Jährige kann sich offenbar doch vorstellen, ein Jahr bei den Dallas Mavericks dranzuhängen. "Ich würde gern noch ein weiteres Jahr für unsere jungen Spieler da sein", sagte der Power Forward nach dem 110:101 (53:53)-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers.

Ob Nowitzki seine Karriere in der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) aber tatsächlich fortsetzen wird, macht er von seiner körperlichen Verfassung abhängig: "Es kommt darauf an, wie sich mein Körper anfühlt." In den vergangenen Monaten hatte der NBA-Star seine Zukunft stets offen gelassen.

Dallas hat kaum noch Chancen auf Playoffs

Zuletzt deutete aber vor allem eine Extra-Einladung zum All-Star-Game auf ein baldiges Ende der Laufbahn hin. Im Schnitt kommt Nowitzki in dieser Saison auf 5,5 Punkte pro Partie, durchschnittlich steht er 12,6 Minuten auf dem Parkett.

Beim Heimerfolg gegen die Pacers spielte Nowitzki von Beginn an und erzielte elf Punkte, zudem holte er fünf Rebounds. Für die Mavs war es der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Folge. Der Meister von 2011 liegt mit einer Bilanz von 27 Siegen und 34 Niederlagen weiter deutlich hinter den Playoff-Rängen in der Western Conference.

Nowitzki, der kürzlich sein 1500. Spiel in der NBA absolviert hatte, gehört zu den erfolgreichsten Spielern in der Basketball-Geschichte. 2007 wurde er zum wertvollsten Spieler der Liga (MVP) gewählt, gleiches gelang ihm in den siegreichen Finals 2011. In der ewigen Bestenliste liegt er derzeit mit 31.351 erzielten Punkten auf Rang sieben. Um Wilt Chamberlain zu überholen, fehlen dem Deutschen nur 68 Punkte.