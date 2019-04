Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat in einem seiner vielleicht letzten NBA-Spiele eine weitere persönliche Bestmarke erreicht. Der 40-Jährige im Dienst der Dallas Mavericks holte beim 129:127 (52:56, 112:112) nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies fünf Rebounds und durchbrach damit die Marke von 10 000 Defensiv-Rebounds in seiner Karriere. Er ist erst der fünfte Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, der diesen Wert erzielt. Nowitzki erzielte zudem zwei Punkte beim knappen Auswärtserfolg seines Teams.

Nowitzkis Landsmann Maxi Kleber verpasste das Spiel aufgrund einer Knieprellung. Trey Burke war mit 24 Punkten der erfolgreichste Werfer der Mavericks. Dallas befindet sich zwei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde weiter auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.