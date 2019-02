Die lange NBA-Karriere von Dirk Nowitzki ist um eine Episode reicher. Wenige Sekunden vor dem Ende des Spiels seiner Dallas Mavericks bei den Los Angeles Clippers (112:121) nahm der gegnerische Trainer eine Auszeit - um den Superstar zu würdigen. Doc Rivers griff zum Hallenmikro, zeigte auf den 40-Jährigen und sagte: "Dirk Nowitzki, einer der Größten aller Zeiten."

Die Fans erhoben sich im Staples Center von den Sitzen und applaudierten dem 14-maligen Allstar, auch die Gegenspieler klatschten. Nowitzki bedankte sich und zeigte den Daumen. Kurz danach wurde das Spiel fortgesetzt.

"Ich wusste nicht, was los war. Am Anfang dachte ich: Warum nimmt er jetzt noch eine Auszeit?", sagte Nowitzki: "Ich habe nicht viel verstanden. Aber das hat mich wirklich berührt. Es war sehr emotional." Auch in Boston, New York und Indiana war Nowitzki zuletzt von den Zuschauern gefeiert worden.

Dallas hat kaum noch Chancen auf den Einzug in die Playoffs

"Die Reaktionen der Fans in manchen Hallen sind unglaublich", sagte der Routinier, der seine Karriere möglicherweise in diesem Jahr beenden wird. Eine offizielles Statement steht weiter aus. Nowitzki steht in Dallas seit 1999 unter Vertrag.

Sportlich war der Abend dagegen eine Enttäuschung. Bei den Clippers kassierten die Mavericks ihre fünfte Pleite in Serie, Dallas liegt im Westen auf dem 13. Platz. Mit 26 Siegen und 34 Niederlagen ist der Rückstand zum letzten Playoff-Platz deutlich, dort stehen aktuell die San Antonio Spurs (33:29).

Nowitzki kam auf zwölf Punkte und fünf Rebounds. Jungstar Luka Doncic, der zuletzt wegen Knöchelproblemen gefehlt hatte, gelang mit 28 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists sein viertes Triple-Double für die Mavericks.