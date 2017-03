Basketball-Legende Nowitzki Dörk from Würzburg

Ich war 1999 selbst neu in den USA. Aber im Unterschied zu Dirk Nowitzki spielte ich nur in meiner Freizeit Basketball. Als Student an der Rutgers University tat ich das mehrmals pro Woche, von Anfang war ich auf dem Platz akzeptiert. Na ja, mit fast zwei Metern... In meinem Campus-Team war ich der einzige Weiße - die Zweifler hatte ich mit einem Dunking über einen Mitspieler überzeugt.

Aber es war ja alles nur Spaß.

Dirk Nowitzki dagegen landete mit seinen 2,13 Metern und gerade einmal 20 Jahren in der professionellsten Basketball-Liga der Welt. Ein dünner, schüchterner Junge aus der fränkischen Provinz, dazu noch mit einem seltsamen Namen. "Dörk from Würzburg."

Meine Mitspieler lachten sich kaputt über den Schlaks, der nun für die Dallas Mavericks in der NBA auflief - und in seinen ersten Einsätzen von den gegnerischen Spielern unter dem Korb herum geschoben wurde, als sei er eine Pappfigur. Wenn Nowitzki warf, traf er nicht. Wegen seines enormen Talents hatte man ihn direkt aus der zweiten deutschen Liga in die NBA verpflichtet - dort erlebte der vermeintliche kommende Superstar zunächst ein komplettes Desaster. Er konnte kaum Englisch, war weit weg von seiner Familie.

"Ein Witz, der Typ", sagten meine US-amerikanischen Basketball-Kumpel. Ich sagte: "Abwarten."

18 Jahre später ist Dirk Nowitzki eine amerikanische Sportlegende. Ein Superstar, wie es im amerikanischen US-Sport nur wenige gibt. Gerade hat er gegen die Los Angeles Lakers als sechster Spieler in der Geschichte der NBA die 30.000-Punkte-Marke durchbrochen - damit befindet sich Nowitzki in einem elitären Kreis mit Namen wie Michael Jordan oder Kobe Bryant.

"Es war ein verrückter Ritt mit vielen Höhen und vielen Tiefen", sagte Nowitzki nach dem Lakers-Spiel. Die Tiefen allerdings liegen lange zurück.

Nowitzki gewann 2011 die NBA-Meisterschaft, 2007 wurde er als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet, 13-mal ins Team der besten Spieler berufen, zwölfmal in ein All-NBA-Team. Weil er den Mavericks immer die Treue gehalten hat, genießt er in der texanischen Metropole eine Art Heiligenstatus.

Die fränkische Bohnenstange hat sich damals nicht einschüchtern lassen von den Kolossen auf dem Feld und den öffentlichen Reaktionen auf seinen miserablen Start. Im Sommer nach seiner ersten Saison ist er nach Franken zurückgekehrt und hat mit seinem persönlichen Trainer Holger Geschwindner an sich gearbeitet. So wie er es seitdem in fast jeder Sommerpause in der Rattelsdorfer Turnhalle tut.

In Rattelsdorf und Umgebung habe ich später auch Basketball gespielt. Natürlich wieder nur zum Spaß, ich arbeitete schon als Journalist bei der "Thüringer Allgemeine". Mit meinem Erfurter Team spielten wir zeitweise in der 2. Regionalliga und damit auch gegen fränkische Mannschaften (gegen die wir eigentlich immer verloren).

Damals steuerte Nowitzki auf den ersten großen Höhepunkt seiner Karriere hin, die Auszeichnung als bester NBA-Spieler 2007. Eine Witzfigur war er da schon lange nicht mehr. Und ich ein bisschen stolz darauf, recht behalten zu haben.

Bestimmt sind meine damaligen amerikanischen Mitspieler heute auch Nowitzki-Fans.