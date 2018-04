NBA-Star Nowitzki will noch ein Jahr dranhängen

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki will seine Karriere bei den Dallas Mavericks fortsetzen und plant momentan keinen Rücktritt im Sommer. "Ich habe ja letztes Jahr für zwei Jahre unterschrieben und ich würde gerne nächstes Jahr spielen", sagte der 39-Jährige in einem auf der Internetseite seiner Stiftung veröffentlichen Interview. "Ich werde mich nach der Saison noch einmal mit der Familie zusammensetzen, und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich nächstes Jahr noch einmal spielen werde."

Aktuell fehlt Nowitzki den Mavericks nach einer Operation an seinem linken Knöchel verletzt und wird auch im letzten Saisonspiel des Meisters von 2011 am Dienstag gegen die Phoenix Suns nicht mehr dabei sein. Die OP soll vor allem dazu dienen, dass der Deutsche im Herbst beschwerdefrei in seine 21. Spielzeit in der stärksten Liga der Welt starten kann.

Nach der Saison 2018/2019 wird für Nowitzki allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit Schluss sein. "Obwohl man eigentlich versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken, bereite ich mich mental natürlich darauf vor. Ich habe im Hinterkopf, dass es bald vorbei sein wird", sagte Nowitzki. Aktuell würde ihn immer noch die Freude am Sport antreiben: "Im Vordergrund steht der Spaß: der Spaß am Spiel, der Spaß am Wettbewerb. Wenn der nicht mehr da wäre, müsste ich aufhören."