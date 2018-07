Eine bösartige Hummel vielleicht. Oder eine Libelle mit niederen Motiven. Sonst dürfte nichts und niemand die Vorbereitung der deutschen Leichatathleten auf die Europameisterschaft im eigenen Land stören können. Die Athleten haben die letzte Woche vor der EM im brandenburgischen Kienbaum verbracht, beschaulich wäre eine Untertreibung für das Dorf östlich von Berlin; Watutinki, das Quartier der deutschen Fußballer bei der WM war dagegen geradezu ein Rummelplatz. Die Hauptstadt ist nur 40 Kilometer entfernt und liegt auf einem anderen Planeten. "Unsere Sportler sollen die Abgeschiedenheit von Kienbaum nutzen, um sich noch einmal zu sammeln", sagt der Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbands Idriss Gonschinska.

Ab Montag ist es mit der Ruhe vorbei. Dann ist Europameisterschaft, ein brodelndes Olympiastadion von Berlin. Der Höhepunkt des Jahres für die deutschen Leichtathleten.

Eines ist dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) im Vorfeld der Wettkämpfe partout nicht zu entlocken: eine Medaillenprognose. Beim DLV weiß man genau: Wenn man den Mund zu weit aufreißen und gar verkünden würde, man wolle das bisher beste EM-Ergebnis seit 20 Jahren von den europäischen Titelkämpfen in Budapest noch verbessern, dann steigt auch die Fallhöhe. Also sagt man lieber nichts.

Damals holten die DLV-Athleten 23 Mal Edelmetall, davon sieben Mal Gold - und wenn der Verband ehrlich zu sich ist, dann liegt die Messlatte für die EM in Berlin tatsächlich höher. Eine Europameisterschaft vor eigenem Publikum, in einem vermutlich durchgehend ausverkauften Berliner Olympiastadion mit Sportlern, die seit Jahren auf dieses Ereignis hinarbeiten - alle Voraussetzungen sind gegeben, die Bühne ist bereitet.

"Die Vorfreude ist gigantisch"

Tatsächlich hat der DLV mindestens zwei Dutzend Medaillenanwärter in seinem Kader - der mit 127 Athleten so groß ist wie noch nie. Und in manchen Disziplinen sind sich die DLV-Sportler sogar selbst die Konkurrenz:

Die Speerwerfer Andreas Hofmann, Thomas Röhler und Johannes Vetter belegen die ersten drei Plätze der Weltjahresbestenliste,

Andreas Hofmann, Thomas Röhler und Johannes Vetter belegen die ersten drei Plätze der Weltjahresbestenliste, im Hürdensprint der Frauen duellieren sich Cindy Roleder und Pamela Dutkiewicz,

der Frauen duellieren sich Cindy Roleder und Pamela Dutkiewicz, im Diskuswurf die Harting-Brüder Christoph und Robert mit Teamkollege Daniel Jasinski.

die Harting-Brüder Christoph und Robert mit Teamkollege Daniel Jasinski. Gesa Felicitas Krause ist die Favoritin über 3000 Meter Hindernis ,

, Christina Schwanitz und David Storl hoffen auf Gold im Kugelstoßen ,

, Kai Kazmirek und Carolin Schäfer heißen die Trumpfkarten im Mehrkampf , im Weitsprung liebäugelt Malaika Mihambo mit der besten Aussicht auf dem Podest,

, im liebäugelt Malaika Mihambo mit der besten Aussicht auf dem Podest, und sogar auf der Langstrecke, dort, wo deutsche Läufer jahrelang über Endlaufplatzierungen heilfroh waren, ist mit Richard Ringer ein ernsthafter Anwärter aufs Treppchen am Start.

"Die Vorfreude ist gigantisch", sagt Sprinterin Gina Lückenkemper, auch sie eine Medaillenanwärterin. Und Gonschinska ergänzt: "Motivieren müssen wir niemanden mehr." Der Sportdirektor hat seine eigenen Formulierungen gefunden, die Ziele des Verbands zu benennen, und sie hören sich auch viel besser an als eine schnöde Medaillenzahl. Er wolle am Ende "viele lächelnde Gesichter sehen", denn das bedeute, dass die "selbst gesteckten Ziele der Athleten erreicht und ihre Träume in Erfüllung gegangen sind". Lächelnde Gesichter und erfüllte Träume - manchmal muss man sich trauen, im Spitzensport auch so zu reden. Und so zu denken.