Golfturnier US Open Trump stört

Die Anzeichen verdichten sich, dass Donald Trump am kommenden Wochenende wieder auf einer seiner 17 Golfanlagen vorbeischauen wird. Eigentlich ist das keine Nachricht, das Wochenende gehört für den US-Präsidenten gewohnheitsmäßig dem Golfschwung. Seit seiner Amtseinführung im Januar soll Trump 37 Mal Golf gespielt haben, auch Vorgänger Barack Obama, den Trump wegen dessen Golf-Ausflügen heftig kritisiert hatte, war bei Weitem nicht so aktiv.

Nun soll an diesem Wochenende der Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, das Ziel sein. Die nationale Flugbehörde hat Einschränkungen im Bereich der Golfanlage für Freitag bis Sonntag herausgegeben. Am Freitag ist Trump noch auf Kurzbesuch in Paris, dann soll er vorbeischauen - diesmal jedoch ohne Golfschläger.

Und hier beginnt die Geschichte, die von einem Sport erzählt, der in einem politischen Sturm versucht, unpolitisch zu bleiben. Denn von diesem Donnerstag an wird das größte Frauengolf-Turnier des Jahres, die US Women's Open, in Bedminster ausgetragen. Am Sonntag wird die Siegerin gekürt. Und so versteckt wie möglich hoffen alle Beteiligten, dass ihnen der US-Präsident dann nicht die Show stiehlt.

Offen hat das bislang nur die US-amerikanische Golferin Brittany Lincicome in einem Interview mit der "Chicago Tribune" formuliert. Die Reaktionen mancher Kollegen waren heftig. Trump, der sich selbst den "besten reichen Golfer der Welt" nennt, hat im sehr republikanisch geprägten US-Golfsport viele Freunde. Lincicome sah sich genötigt, zu erklären, sie haben nichts gegen Trump. Alles sei ein Missverständnis.

Die 31-Jährige, eine passionierte Anglerin, hatte sich selbst im dichten politischen Netz verfangen, das sich durch die Präsidentschaft Trumps im Golfsport ausgebreitet hat. Auch Martin Kaymer musste das erleben, als er sich unlängst positiv über Trumps Golf-Verdienste äußerte und sich daraufhin einer Wutwelle ausgesetzt sah; ebenso wie die frühere Nummer eins, Rory McIlroy, nach einer Golfrunde mit dem US-Präsidenten.

Wow. Time to show @Brittany1golf some REAL support, folks (she said she hopes Trump stays away from the USWO so focus is on golf—that's it). pic.twitter.com/jS61KVJl2C — Stina Sternberg (@StinaSternberg) 8. Juli 2017

Trump, zu dessen Golfimperium weltberühmte Anlagen gehören wie die in Turnberry in Schottland und Doral im US-Bundesstaat Florida, galt vor seiner Zeit in der Politik als edler Helfer des schwächelnden Golfsports. Seine Millionen-Investitionen belebten das Geschäft. Nach der Wahl nannte Jay Monahan, Boss der US PGA Tour, den "besten Golfer im Oval Office für den Golfsport ein Riesending". Die kritischen Töne, die nach Trumps heftig debattierten Wahlkampfäußerungen über Mexikaner von Golfverbänden zu hören waren, sind lange verstummt.

"Wir werden die Linie zur Politik nicht überschreiten"

Alle wissen: Nichts ist mehr unpolitisch. Die daraus resultierende, skurrile Taktik der Golf-Protagonisten: Immer wieder betonen, dass der Sport eben doch unpolitisch ist. So macht es auch Mike Davis, Boss des US-Golfverbandes USGA, die die US Women's Open veranstaltet. Seit Monaten steht er in der Kritik, weil die USGA das Turnier trotz Trumps offensichtlich sehr kontroverser Einstellung zu Frauen und deren Rechten nicht an einen anderen Ort verlegt hat. Drei demokratische US-Senatoren schickten der USGA im vergangenen Jahr sogar einen Brief mit der Bitte, die US Women's Open eben nicht im Trump National abzuhalten. Die Absage an eine Marke, die Frauen erniedrige, wäre ein Zeichen an junge US-Amerikanerinnen, schrieben die Senatoren.

Alles vergeblich. Mike Davis ließ ein ums andere Mal wissen: "Wir konzentrieren uns nur auf den Golfsport. Wir werden die Linie zur Politik nicht überschreiten." Dieser Maxime folgen inzwischen auch die Spielerinnen ausnahmslos. Die Pressekonferenzen in dieser Woche vor dem Major-Turnier waren ein wiederkehrendes Ausweichmanöver in minimalen Variationen. Die dreimalige US-Open-Siegerin Inbee Park fand: "Es bringt nichts, zu sagen, ob man es gut findet oder nicht." Die Nummer eins der Welt, So Yeon Ryu, ergänzte: "Ob er kommt oder nicht, das kann man nicht ändern."

Wenn Trump kommt, geht es nicht mehr um Sport

Und als Michelle Wie, die populärste US-Golferin, gefragt wurde, was sie darüber denke, dass ein Mann, der prahlt, Frauen zu belästigen, nun Gastgeber einer US Open sei, war ein besonders schönes Ausweichmanöver zu bestaunen. "In dieser Woche geht es um Golf", fing sie an, um dann ausschweifend von der Bedeutung des Frauengolf für junge Mädchen zu sprechen, vom Wunsch, zu inspirieren. Sie redete die Frage tot. Es war nicht wirklich inspirierend.

Und so ist genau das passiert, wovon viele Angst hatten: Das Thema Trump überlagert die sportliche Bedeutung eines Turniers, das für das immer etwas vernachlässigte Thema Frauengolf in der Außendarstellung unglaublich wichtig ist. Ironischerweise wird der Wettbewerb, der seit 1946 ausgetragen wird, ungekannte Aufmerksamkeit genießen, sollte Trump am Wochenende tatsächlich einfliegen. Um den Sport würde es dann jedoch nicht gehen.

All das könnte ein Vorgeschmack sein auf das, was auch die besten männlichen Golfer vielleicht bald erwartet. Die Open Championship, das älteste Golfturnier der Welt, wehrt sich noch, zurück nach Turnberry zu ziehen, wo Trump das Sagen hat. Weniger Berührungsangst hat ein anderes US-Majorturnier. Die PGA Championship 2022 hat Trump als Gastgeber. Sie wird in Bedminster, New Jersey, ausgetragen.