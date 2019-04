Skandale überstehen, Affären unter den Tisch kehren, Vorwürfe aussitzen - Donald Trump hat in seiner Amtszeit bewiesen, zu was er imstande ist. Doch nun sieht sich der US-Präsident mit Vorwürfen von ganz anderer Tragweite konfrontiert. In seinem Buch "Commander in Cheat", das heute offiziell erscheint, behauptet der frühere Kolumnist von "Sports Illustrated", Rick Reilly, Empörendes: Donald Trump soll beim Golfspiel betrügen.

"Zu sagen 'Donald Trump betrügt' ist, wie wenn man sagt 'Michael Phelps schwimmt'", wird Reilly in einem Vorabdruck des Buches in der "New York Post" zitiert. Der US-Präsident nehme es mit den Regeln nicht so genau, urteilt Reilly, nachdem er mit zahlreichen Golfpartnern des 74-Jährigen gesprochen hat. Wobei das Thema nicht ganz neu ist: Bereits im Januar des Vorjahres hatte die norwegische Spitzenspielerin Suzann Pettersen in einem Interview mit der Zeitung "Verdens Gang" über ihre Erfahrungen mit dem Golfspieler Trump berichtet: "Er betrügt wie verrückt."

Pettersen erzählt, dass sie "sicher ist, dass er seinen Caddy gut bezahlt. Wie weit er seinen Ball auch in den Wald schlägt - wenn wir ihn anschließend suchen, liegt er mitten auf dem Fairway."

Ständig gegen den Ehrenkodex verstoßen

Trumps Passion für Golf ist bekannt - im ersten Jahr seiner Amtszeit soll er allein 91 Golfplätze besucht haben, hat die "Welt" ausgerechnet. Dass er dabei ständig gegen den Ehrenkodex der Golfer verstoße, wie Reilly berichtet, gehört da noch zu den lässlicheren Sünden. So unterlasse er es, bei Begrüßungen per Handschlag die Mütze abzunehmen, was eigentlich üblich ist. Zudem kutschiere er sich mit dem Golfmobil bis aufs Grün - auch das gehört sich an sich nicht.

David Moir REUTERS Sein Schwung wird durchaus gelobt

Schwerer wiegen allerdings die aktiven Betrügereien, die Reilly auflistet. So nennt er ein Beispiel, in dem Trump gegen den ESPN-Moderator Mike Tirico angetreten sei. Tirico will dabei einen der "besten Bälle seines Lebens" geschlagen haben. Überzeugt davon, den Ball dicht am Loch platziert zu haben, machte er sich auf den Weg zum Grün. Sein Golfpartner Trump war wie in der Geschichte vom Hasen und dem Igel allerdings schon vor ihm da gewesen. Und Tiricos Ball lag - oh Wunder - nicht auf dem Grün, sondern weit ab in einem Sandbunker. Trumps Caddy soll danach Tirico zugeraunt haben, er habe selbst gesehen, wie Trump den Ball höchstpersönlich in den Sandbunker geworfen habe.

Trump über sich selbst: "Einer der besten Putter der Welt"

Auch andere, die mit Trump schon mal eine Partie absolviert haben, berichten Ähnliches, unter ihnen der Boxer Oscar de la Hoya und Glamrocklegende Alice Cooper: "Der schlimmste Fall von Golfbetrug? Ich wünschte, ich könnte das erzählen. Ich spielte ein einziges mal Golf mit Donald Trump. Das ist alles, was ich dazu sage."

Angesichts solcher Geschichten ist es wenig verwunderlich, dass Trump auch beim Thema Erfolgsstatistik ein wenig dicker aufträgt als notwendig. So hat er schon mehrfach betont, er sei "einer der besten Putter der Welt". Sein Golf-Handicap beziffert er mit 2,8, das ist, gelinde gesagt, ein sensationell guter Wert. Die US-Golf-Ikone Jack Nicklaus kam, so die "New York Post", auf ein Handicap von 3,4. Nicklaus, der in seiner Karriere immerhin 18 Major-Turniere gewonnen hat, vier Mal die US Open, sechs Mal das Masters. Reilly bilanziert: "Wenn Trump 2,8 hat, ist die Queen eine Stabhochspringerin."

Trump hat in Sachen Golf-Tricksereien durchaus ein Vorbild. Laut "Guardian" war auch Bill Clinton berühmt dafür, die Regeln in seinem Sinne auszulegen. Das Privileg des Präsidenten.

Das Buch "Commander in Cheat - How Golf explains Donald Trump" erscheint im Hachette Verlag in englischer Sprache und hat 257 Seiten