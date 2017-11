Doping IOC sperrt vier weitere russische Skilangläufer lebenslang

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat wegen Dopings nach Alexander Legkov und Evgeniy Belov vier weitere russische Skilangläufer lebenslang gesperrt. Dies berichten russische Medien. Prominentester Sportler aus diesem Quartett ist Maxim Vylegzhanin, zweimaliger Silbermedaillengewinner bei den Winterspielen in Sotschi 2014. Seine Ergebnisse vom Wettkampf in Russland werden gestrichen, die der drei anderen Betroffenen ebenfalls. Sie waren in Sotschi ohne Medaillen geblieben.

Außerdem wurden Alexei Petukhov, Weltmeister 2013 im Teamsprint, Julia Ivanova, WM-Dritte 2013 mit der Staffel, und Yevgeniya Shapovalova gesperrt. Alle waren wie Olympiasieger Legkov und Belov bereits im Dezember 2016 vom Ski-Weltverband Fis suspendiert worden.

Das IOC hatte Anfang des Monats Legkov und Belov wegen Dopings bei den Winterspielen in Sotschi lebenslang in allen Funktionen für Olympia gesperrt. Die Entscheidung fiel nach einer ersten Anhörung der insgesamt sechs von der Fis suspendierten russischen Athleten durch die vom IOC eingesetzte Oswald-Kommission.

Diese Kommission ist für die Sanktionierung der im Bericht von Wada-Sonderermittler Richard McLaren genannten 28 verdächtigen russischen Sotschi-Starter zuständig. Mit weiteren Sperren wird gerechnet.

Die oberste russische Ermittlungsbehörde hatte erst am Mittwoch mitgeteilt, sie glaube, dass alle Vorwürfe der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada wegen angeblichen Staatsdopings widerlegt seien. Der McLaren-Bericht, dem zufolge bei den Winterspielen 2014 belastete Dopingproben russischer Sportler gegen unbelastete ausgetauscht worden seien, stimme nicht.