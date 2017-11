Marathon-Olympiasiegerin Kenianerin Sumgong wegen Dopings gesperrt

Die kenianische Marathon-Olympiasiegerin Jemima Sumgong ist wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden. Bei einer Trainingskontrolle im Februar sei das Blutdopingmittel Epo festgestellt worden, hieß es in dem Urteil eines kenianischen Gerichts. Die Sperre gilt demnach für vier Jahre vom 3. April 2017 an.

Die Sportlerin hatte gesagt, sie sei im Februar in einem Krankenhaus in Nairobi behandelt worden und habe eine Bluttransfusion sowie unbekannte Medikamente erhalten, wie es in dem Urteil hieß. Das Krankenhaus hatte dies demnach aber zurückgewiesen. Die Erklärung der 32-Jährigen grenzt laut Urteil an einen Versuch, das Gericht zu täuschen.

Sumgong hatte im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro als erste Kenianerin den Marathon gewonnen. Sie kann nun weder an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 noch an den Olympischen Spielen in Tokio 2020 teilnehmen.

Bisher war der Dopingfall Rita Jeptoo der prominenteste unter einer Vielzahl von Dopingskandalen unter den Langstrecklern in Kenia gewesen. Die dreimalige Boston- und zweimalige Chicago-Siegerin Jeptoo war wegen Epo-Missbrauchs zunächst für zwei Jahre gesperrt worden, der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte die Strafe im Nachhinein verdoppelt.