Dopingtests in Deutschland "Man kann wirklich paranoid werden"

Pamela Dutkiewicz hat ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, über die Schulter trägt sie eine Trainingstasche. Ihr Zeitplan ist straff: Vormittags laufen, dann Uni-Vorlesungen, lernen, private Termine. Abends noch mal Training. Die 26-Jährige ist erfolgreich, die 100-Meter-Hürden läuft sie in 12,72 Sekunden, bei der Leichtathletik-WM in London gewann sie die Bronzemedaille. Doch für den Erfolg muss sie viel aufgeben.

Unter anderem ein Stück ihrer Privatsphäre.

Dutkiewicz setzt sich im Schneidersitz auf den Kunststoffboden der Turnhalle des Olympia-Stützpunkts in Wattenscheid und legt ihr Handy neben sich. "Ich muss stets erreichbar sein", sagt sie. Der Grund: die strengen Dopingkontrollen. "Erst letzten Freitag hatte ich einen Dopingtest, um 6.20 Uhr." Als es so früh an der Tür klingelte, habe sie sofort gewusst, dass da jemand von der Nada steht, der Nationalen Anti-Doping-Agentur.

Die Nada ist in Deutschland für die Kontrollen aller Kaderathletinnen und -athleten verantwortlich, derzeit sind das rund 7500. Eine von ihnen ist Pamela Dutkiewicz. Als internationale Spitzensportlerin zählt sie sogar zum Register Testing Pool (RTP), dem etwa 400 Sportler angehören und dessen Mitglieder häufiger getestet werden.

"Ein bisschen wie bei der Stasi"

Die Nada lässt durch private Kontrollunternehmen bis zu 12.500 Kontrollen jährlich durchführen. Im Urlaub, an der Uni, zu Hause, beim Wettkampf, jederzeit, ohne Vorankündigung. Dutkiewicz und die anderen RTP-Athleten müssen ihre Aufenthaltsorte ins sogenannte Adams-System eintragen, eine Datenbank, auf die die Nada und die Kontrolleure zugreifen können. Die Daten können später noch angepasst werden.

DPA Pamela Dutkiewicz

Klausurtermine, Shoppingtrips, Familienbesuche - alles muss Dutkiewicz angeben. "Wenn ich auf einer Party im Schrebergarten eingeladen bin, muss ich immer fragen, wie die Anschrift lautet." Es sei ein bisschen "wie bei der Stasi", sagt sie. Es ist eine Zwickmühle: Einerseits sind unangekündigte Dopingkontrollen elementar. Andererseits sind die persönlichen Eingriffe ins Privatleben groß.

"Natürlich ist es verständlich, dass es für die Athleten auch manchmal nervig ist", sagt Eva Bunthoff, Sprecherin der Nada dem SPIEGEL. Generell bekomme die Agentur aber positives Feedback. Und die Kontrolleure seien um Rücksicht bemüht. "Wenn jemand zum Beispiel eine Beerdigung eingetragen hat, versuche ich, diesen Zeitraum zu vermeiden", sagt Kontrolleurin Annette Claus: "Es sei denn, die Nada fordert die Kontrolle zu exakt dieser Zeit."

Bei drei Strikes drohen zwei Jahre Sperre

Vor allem die Abgabe der Urinprobe gilt als unangenehm: Dutkiewicz muss das T-Shirt hoch- und die Hose runterziehen, um zu beweisen, dass sie keine fremde Urinprobe versteckt. Beim Toilettengang ist die Kontrolleurin mit dabei. "Daran habe ich mich gewöhnt, man nimmt das so hin", sagt Dutkiewicz. Kontrolleurin Claus sagt: "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Betrugsversuche gegeben."

Nicht nur positive Dopingproben können für die Athleten zum Problem werden, sondern auch verpasste Tests. Stellt die Nada einen Verstoß gegen die Meldepflicht fest, überprüft sie die Gründe des Athleten. Stuft sie diese als nicht überzeugend ein, erteilt sie einen "Strike". Bei drei Verstößen wird ein Verfahren eingeleitet, eine Sperre von zwei Jahren droht.

Auch Dutkiewicz hat bereits Tests verpasst "Mir stand eine sehr wichtige Matheklausur bevor, dafür habe ich bei meinen Eltern in Kassel am Wochenende gelernt", sagt die Lehramtsstudentin. Sie wollte am Sonntagabend nach Hause fahren, am Montag zur Kosmetikerin und anschließend die Klausur schreiben. All das sei im Adams-System vermerkt gewesen.

"Das ist verrückt"

Doch sie blieb bis Montagmorgen bei ihren Eltern und vergaß die Änderung einzutragen. Dann klingelte das Handy, die Kontrolleurin stand bei der Kosmetikerin und fragte, wo Dutkiewicz sei. "Ich konnte natürlich nicht innerhalb einer Stunde bei ihr sein", sagt sie. Es ärgert sie: "Ich weiß, dass ich eine saubere Sportlerin bin, und dann bekommt man wegen so etwas Schwierigkeiten."

Beim zweiten verpassten Test habe sie vergessen, einen Wettkampf-Ort im System umzutragen. "Und dann fängst du an zu zittern", sagt Dutkiewicz. Jeden Schritt habe sie geplant. "Das ist verrückt", sagt sie: "Man kann wirklich paranoid werden und den Fokus für den Sport verlieren."

Ein Beispiel: Als sie einmal kein Internet hatte, habe sie sogar eine SMS an die Nada abfotografiert, um sich extra abzusichern. Karriere auf dem Wackelbrett nennt Dutkiewicz die ständige Gefahr. Für die Nada ist es ein schwieriger Spagat zwischen glaubwürdiger Anti-Doping-Arbeit und Verständnis für die Befindlichkeiten der Athleten.

Kritik am Adams-System

Dutkiewicz will nicht falsch verstanden werden. "Ich finde Dopingkontrollen wichtig. Es sollen ja Gleichheit und Fairness herrschen." Diese aber bezweifelt die Sportlerin. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Jamaika nicht so kontrolliert wird wie hier. Und das ist unfair", sagt sie. "Wenn es schon so eine krasse Überwachung gibt, dann muss das in allen Ländern so sein."

Für die Dopingtests in den Ländern sind nationale Agenturen zuständig, die eigenständig arbeiten und von der Welt-Anti-Doping-Agentur kontrolliert werden. Nicht jede Agentur hat einen guten Ruf: Die russische Rusada ist derzeit suspendiert, auch die Agenturen von Kenia oder Jamaika stehen immer wieder in der Kritik. Nada-Chefin Andrea Gotzmann forderte jüngst, den Druck auf Agenturen zu erhöhen, "die nicht so kontrollieren, wie wir uns das vorstellen".

DPA Andrea Gotzmann

Kritik gibt es jedoch auch an dem Verfahren in Deutschland: Datenschützer, Juristen und Sportler sprechen sich regelmäßig gegen das Adams-System aus. Thilo Weichert, Leiter des Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, hält das Programm, das weltweit eingesetzt wird, für inakzeptabel. "Sportlerinnen und Sportler, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen wollen, sind gezwungen, sich einer datenschutzwidrigen, teils menschenunwürdigen Prozedur zu unterwerfen."

Laut Nada-Chefjustiziar Lars Mortsiefer erfülle Adams die erforderlichen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. "Die Wada hat die Sicherheitsmaßnahmen für Adams zudem erhöht, sodass die Daten der Athleten/innen sicher sind."

Für Dutkiewicz steht außer Frage: "Es muss Dopingkontrollen geben." Aber auch die Bedürfnisse der Athleten sollten berücksichtigt werden: "Wir sind keine Roboter."