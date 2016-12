Doping und Korruption im Sport War doch ein gutes Jahr

Machen wir einmal eine kleine Bestandsaufnahme und werfen einen Blick auf den Zustand des Spitzensports 2016:





Russland wurde des Staatsdopings überführt - betroffen ist von der Leichtathletik über Gewichtheben bis Biathlon das komplette Portfolio der Disziplinen, Dutzende von Olympiateilnehmern mussten ihre Medaillen nachträglich abgeben, weil sie bei Doping-Nachtests aufgeflogen sind.

Die ehemaligen Chefs der mächtigen Verbände Fifa und Uefa, Joseph Blatter und Michel Platini, sind wegen Korruption gesperrt, auch der frühere DFB-Chef Wolfgang Niersbach hat seine Ämter verloren. Aus dem Fußballkaiser Franz Beckenbauer ist ein einsamer alter Mann geworden, der dann wohl doch nicht so selbstlos war, wie er es die Welt glauben lassen wollte.

Der Fußball gibt in den SPIEGEL-Enthüllungen der Football Leaks das Jammerbild einer Raffgesellschaft ab,

im englischen Fußball kommen unablässig neue Details eines Missbrauchsskandals an die Öffentlichkeit,

russische Hooligans haben bei der EM in Marseille gewütet wie die Berserker.

Dass der US-Schwimmstar Ryan Lochte bei den Olympischen Spielen seine Delegation anlügt, um eigene Partykrawalle zu vertuschen, dass der englische Fußball-Nationaltrainer Sam Allardyce nach nur einem Monat seinen Job verliert, weil er gegenüber Reportern ausplaudert, wie man die Transferregeln umgehen kann, dass der IOC-Funktionär Patrick Hickey in Rio festgenommen wird, weil er Olympia-Tickets verhökert, mutet dagegen schon wie eine läppische Kleinigkeit an.

Zusammengefasst: Der Spitzensport anno 2016 scheint bis ins Mark verdorben, er ist eine rücksichtslose Ego-Gesellschaft, eine Horrorshow, und es ist niemandem zu verdenken, wenn er damit nicht mehr viel zu tun haben möchte.

Betrogen und gedopt wurde schon in der Antike

So kann man das sehen, vielleicht muss man das sogar so sehen. Oder ist es doch etwas anders?

Ist dieses Jahr 2016 nicht vielmehr eine mögliche Zeitenwende im Sport? Gedopt, betrogen, geschmiert wurde in diesen Sphären immer schon, das fing bereits bei den Olympischen Spielen der Antike an. Das Staatsdoping der DDR, die Versuche im Westen, mit ähnlichen Mitteln dagegenzuhalten, die Experimente in Freiburg unter dem berüchtigten Professor Armin Klümper, die US-Sprinter, abgefüllt mit Anabolika, die radelnden Apotheken der Tour de France, die Geldkoffer, die bei den Selbstbedienern der Fifa in Zürich hin- und hergereicht wurden - das war die Realität. Und sie wurde nicht dadurch besser, dass sie von fast allen totgeschwiegen wurde. Die Handvoll Journalisten, die darauf penetrant aufmerksam machten, waren Außenseiter, verfemt in der großen Sportfamilie.

Jetzt geht das nicht mehr, auch wenn es immer noch einige mit dem Verschweigen versuchen. Die Sauereien im Spitzensport - sie sind zum öffentlichen Thema geworden.



Dass man hoffen darf, ist neu

2016 könnte das Jahr gewesen sein, in dem die Heuchelei und die Lügen im Spitzensport von allen als das erkannt wurden, was sie sind: Heuchelei und Lügen. Und das Jahr, das dazu führt, dass es Betrügern künftig nicht mehr so leicht gemacht wird wie in den vergangenen Jahrzehnten.

Sie werden es selbstverständlich weiter probieren, die Vertuscher, die Schmierer, die Doper - aber das Risiko, dass es an den Tag kommt und sie beim Täuschungsversuch erwischt werden, ist größer geworden. Es ist nur eine zarte Hoffnung, aber es ist das erste Mal, dass man überhaupt hoffen kann, ohne sich wegen vollständiger Naivität lächerlich zu machen.

Blatter und Platini vom Hof gejagt, Beckenbauer isoliert, Putin am Pranger, Bach unter Druck. 2016 war doch ein sehr gutes Sportjahr.