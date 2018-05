Streit um Sportförderung Im Hinterzimmer des Spitzensports

Man kennt sich. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist Mitglied der CSU. Der für den Sport zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium ist Mitglied der CSU. Und sein Minister, der am Ende darüber entscheidet, wie viel Geld der Sport in Deutschland erhält, ist auch Mitglied der CSU. Man könnte also denken, dass die Dinge für den DOSB bestens laufen. Auf dem kleinen Dienstweg sozusagen. Aber so einfach ist es nicht: Wenn es um Geld geht, nützt manchmal auch das Parteibuch wenig.

Und es geht um viel Geld beim Gezerre darum, wie der Spitzensport in Deutschland finanziell ausgestattet werden soll. DOSB-Boss Alfons Hörmann verlangt vom Bund eine Aufstockung der Förderung um gut 100 Millionen Euro pro Jahr. Man läge demnach bei 270 Millionen Euro Jahresförderung anstelle der bisherigen 170. Hörmann hat diese Größenordnung im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea formuliert, Deutschland hat dort Medaille nach Medaille abgeholt. Hörmann sah sich in der Pole Position, Forderungen zu stellen.

Das Ministerium, seit dem Wechsel von Thomas de Maizière zu Horst Seehofer an der Spitze fest in CSU-Hand, will dem DOSB allerdings nur ein Plus von 30 Millionen Euro zubilligen. So steht es im Haushaltsplan des Bundes für die kommenden vier Jahre. 30 statt 100 Millionen Euro - das ist schon eine deutliche Abfuhr.

DOSB hofft auf CSU-Mann Mayer

Der starke Mann im Bundesinnenministerium heißt Stephan Mayer, er ist der Staatssekretär, saß jahrelang für die CSU im Sportausschuss. Seehofer selbst, so heißt es, ist im Unterschied zu Vorgänger De Maizière nicht wirklich brennend am Thema Sport interessiert, das ist keine Chefsache für ihn. Ihm sind die Themen Innere Sicherheit wichtiger, Mayer hat daher beim Sport weitgehend freie Hand.

Getty Images Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière und DOSB-Boss Hörmann in Pyeongchang

Mayer ist derjenige, auf den Hörmann seine Hoffnungen setzt. Und zunächst auch mit gewissem Recht. Mayer hat sich in einem Interview mit dem Deutschlandfunk dafür stark gemacht, dass das Geld, das der unabhängige Verein "Athleten Deutschland" bekommen soll, vom DOSB verwaltet und ausgezahlt wird. Es geht um 225.000 Euro, die der Bund dem Verein zugesprochen hat. Der Anspruch von "Athleten Deutschland", sich vom DOSB abzukoppeln und die Interessen der Sportler im Notfall auch gegen den Verband zu vertreten, ist Hörmann ein Dorn im Auge. Wenn der DOSB aber die Hand auf dem Fördergeld hat, könnte er mitreden, wofür das Geld ausgegeben wird.

Mayer hat in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zwar betont, dass "die Athletenvereinigung maximale Entfaltungsmöglichkeiten erfahren muss", dennoch bleibt er dabei, dass das Geld über den DOSB fließen solle. Vereinsvorsitzender Max Hartung reagierte entsprechend irritiert: "Das wäre keine Unabhängigkeit."

Unbequemer Abteilungsleiter in den Ruhestand versetzt

Auch auf anderem Feld kam das Ministerium dem DOSB bereits entgegen. Der langjährige Abteilungsleiter Sport, Gerhard Böhm, musste seinen Posten räumen, stattdessen ist jetzt die Verwaltungsfachfrau Beate Lohmann an seine Stelle gerückt. Beim Thema Sport ist sie bisher noch nicht auffällig geworden. Böhm war so eine Art Lieblingsfeind des DOSB im Ministerium. Die Wünsche nach mehr Geld waren an ihm weitgehend abgeprallt, stattdessen hatte er darauf bestanden, dass die einzelnen Verbände sich erst einmal einer aufwändigen Finanz- und Effizienzanalyse zu unterziehen hatten. Böhm wurde in den Ruhestand versetzt, er soll, so heißt es in der FAZ, aus einem Mitarbeiterbrief davon erfahren haben, als er im Urlaub war.

Den Verdacht, dass hier CSU-intern Hinterzimmerpolitik betrieben wird, weisen Hörmann und Mayer vehement zurück. Ein solcher Vorwurf sei "schlicht inakzeptabel, weil wir von Beginn an mit hoher Transparenz agiert haben", sagt Hörmann. Und Mayer hält es für "abwegig, dass aufgrund derselben Parteizugehörigkeit ein ganz besonders kurzer Draht gegeben wäre".

Daher habe es auch nichts weiter zu bedeuten, dass Hörmann kurz nach Seehofers Amtsantritt in einem persönlichen Brief um ein Gespräch "in engstem Kreise" gebeten hatte, in dem der DOSB-Chef dem Minister die Belange des Sports noch einmal dringend vortragen wollte. Mit dem dezenten Hinweis, dass "die neuen bevorstehenden Entscheidungen im Bereich der Wintersportverbände unter anderem auch die Landtagswahl in Bayern nicht unwesentlich tangieren werden". Als dieser Brief an die Öffentlichkeit gelangte, sagte Hörmann: "Eine verantwortungsbewusste Klärung wichtiger Fragen beinhaltet selbstverständlich auch Gespräche im kleinen Kreis. Das war in der Vergangenheit so, und sie werden auch künftig stattfinden."