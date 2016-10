Motorsport Wittmann gewinnt zweiten DTM-Titel

BMW-Pilot Marco Wittmann ist zum zweiten Mal nach 2014 Meister im Deutschen Tourenwagen Masters. Dem 26-Jährigen reichte dazu im letzten Saisonrennen ein vierter Platz auf dem Hockenheimring. Audi-Fahrer Edoardo Mortara konnte mit seinem fünften Saisonsieg den Rückstand nur noch auf vier Zähler verkürzen, aber nicht mehr an Wittmann vorbeiziehen. Gesamtrang zwei ist für den Italiener dennoch das beste Ergebnis seiner DTM-Karriere. Zweiter auf dem Hockenheimring wurde Christian Vietoris vor seinem Mercedes-Kollegen Paul di Resta.

Auf der Ehrenrunde fuhr Wittmann mit seinem BMW neben Mortara und reckte als anerkennende Geste den Daumen nach oben. Sekunden zuvor hatte er noch seine Freude über die Meisterschaft im Deutschen Tourenwagen Masters laut herausgeschrien: "Yes, Baby", funkte Wittmann und schlug vor Freude aufs Lenkrad. "Danke Jungs, unglaublich. Zum zweiten Mal Champion."

Hinter Mortara kamen die Mercedes-Piloten Christian Vietoris und Paul di Resta auf die Plätze zwei und drei und sorgten damit für ein versöhnliches Saisonende für den Rennstall. Denn Mercedes wurde auch in der Herstellerwertung nur Dritter: Audi gewann vor BMW.

Für Wittmann ist die Meisterschaft die Krönung einer erneut souveränen Saison. Nur drei Mal blieb er 2016 ohne Punkte - inklusive der Disqualifikation von Budapest. In drei Vierteln aller Rennen seiner DTM-Karriere erreichte Wittmann die Top Ten, seine Quote für beendete Wettfahrten ist noch beeindruckender: Vor dem letzten Lauf am Sonntag lag die bei 96 Prozent.

Am Start standen Wittmann und Mortara in Reihe drei direkt nebeneinander. Wittmann kam gut los - Mortara dagegen fiel noch vor der ersten Kurve zurück auf Rang acht. Er arbeitete sich aber zurück auf Platz sechs und war nach drei Runden Vierter. Das Problem aus Sicht des Italieners: Wittmann war zu diesem Zeitpunkt bereits Dritter und hatte hinter dem Führungsduo Antonio Felix da Costa und Gary Paffet beste Aussichten auf seine zweite Meisterschaft.

Mortara aber übernahm nach sechs Runden die Führung. Vorausgegangen war ein Unfall zwischen dem Mercedes von Paffett und dem BMW von Felix da Costa. Der Portugiese rutschte dabei von der Strecke, Paffett kassierte eine Durchfahrtsstrafe.

Aber selbst als Zweiter hinter Mortara musste sich Wittmann keinerlei Sorgen machen. Auf den Plätzen drei bis 13 folgten nur BMW und Mercedes - die dem 26-Jährigen keinen Druck machten. Auf Schützenhilfe seiner Audi-Kollegen konnte Mortara nur durch Verschiebungen nach den obligatorischen Reifenwechseln hoffen.

Die gab es dann auch tatsächlich. Mortara verteidigte seinen Spitzenplatz, Wittmann aber musste sich nach den Boxenstopps von Vietoris, di Resta (beide Mercedes) und zunächst auch Tom Blomqvist (BMW) überholen lassen und war damit Fünfter. Weiter zurückfallen durfte er damit nicht mehr. Doch Wittmann ließ sich davon nicht verunsichern, überholte Blomqvist und steuerte auf Rang vier seinem zweiten Titel entgegen.