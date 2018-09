Grund sollen interne Machtkämpfe sein: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist am Sonntagabend das gesamte Präsidium des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden zurückgetreten. Mehrere Medien beriefen sich auf ein gemeinsames Schreiben des Gremiums der Sachsen.

Vereinspräsident Andreas Ritter sowie die Vizepräsidenten Diana Schantin und Michael Winkler legten demnach ebenso mit sofortiger Wirkung ihre Ämter nieder wie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende André Gasch, der Ehrenratsvorsitzende Klemens Rasel und der stellvertretende Ehrenratsvorsitzende Michael Walter.

Eine Bestätigung des Vereins liegt bisher nicht vor. Zuletzt hatte es Meldungen über interne Machtkämpfe und ein Zerwürfnis zwischen dem Präsidium und der Geschäftsführung um Ralf Minge und Michael Born gegeben.

"In den letzten Wochen sind in unserem Verein wieder Grabenkämpfe ausgebrochen, die den Frieden in unserer Sportgemeinschaft ernsthaft bedrohen", heißt es in der Erklärung, die unter anderem dem MDR und der "Bild"-Zeitung vorliegt. "Trotz spektakulärer sportlicher und wirtschaftlicher Erfolge gerade in den vergangenen Jahren müssen wir nun feststellen, dass wieder Kräfte zu Tage getreten sind, die unseren Verein zurück in die alten Zeiten gestoßen haben." Die Zustände seien "von Lügen, Diffamierungen und persönlichen Anfeindungen" getragen, deswegen wolle man sie "nicht weiter mittragen".

Getty Images Ralf Minge

Das Präsidium des Zweitligisten stand zuletzt stark in der Kritik. Angeblich soll es in Teilen des Aufsichtsrates, Präsidiums und Ehrenrates Bemühungen gegeben haben, Minge als Sportgeschäftsführer abzulösen. Dies stieß bei der Mannschaft und den Fans auf Unverständnis. "Das wäre für mich ein absolutes Unding. Ich als Spieler und Mannschaftskapitän und wir als Mannschaft stehen zu hundert Prozent hinter Ralf Minge", hatte Kapitän Marco Hartmann zu den internen Machtspielen gesagt: "Es gibt für uns keinen anderen, der in diesem Verein wichtiger ist. Das weiß jeder."

Die aktive Fanszene des achtmaligen DDR-Meisters hatte sich am Sonntag in der Partie gegen Greuther Fürth erneut klar auf die Seite des Sportgeschäftsführers Minge gestellt. Spruchbänder mit "Eure Lügen sind wie ein Kredit. Ihr genießt sie jetzt. Bezahlen werdet ihr später" waren zu lesen. Oder: "Der K-Block ist Anti Ritter!!!". Schon eine Woche zuvor gegen den SV Darmstadt positionierten sich die Dynamo-Anhänger: "Ralf Minge - unantastbar!" Im Zentralorgan der Ultras hieß es: "Das Wohl des Vereins hängt zur Zeit ganz wesentlich mit der Person Ralf Minge zusammen. Deshalb war es für uns nur folgerichtig, den beteiligten Personen das Vertrauen zu entziehen."