Eishockey-Nationalspieler Ehliz Bescheidener Krieger

1,78 Meter groß ist Yasin Ehliz, 85 Kilogramm schwer - und enorm schnell. Der deutsche Flügelstürmer überragte beim 3:2-Sieg der Nationalmannschaft gegen die Slowakei. Der 24-Jährige war der vielleicht wichtigste Mann auf dem Eis in einem Spiel, das aus deutscher Sicht im Rückblick zum ebenfalls wichtigsten des WM-Turniers werden könnte.

0:2 hatte Deutschland zurückgelegen, dann aber "Charakter gezeigt", wie Bundestrainer Marco Sturm es nannte. Ehliz zeigt seinen Charakter ohnehin stets, ob er auf dem Eis steht oder auf die Fragen der Journalisten antwortet.

"Ein Krieger" sei Ehliz, hatte sein Trainer in Nürnberg Rob Wilson im März gesagt, nachdem dem Spieler ein Schuss von Teamkollege Patrick Reimer das linke Ohr zerfetzt hatte. Ehliz wurde ins Krankenhaus gebracht und mit rund 20 Stichen genäht. Drei Tage später stand er im Halbfinale gegen Wolfsburg wieder auf dem Eis. Er trug einen Spezialhelm, schoss das 1:0 und bereitete zwei Treffer vor.

Die Highlights des deutschen Siegs gegen die Slowakei im Video

Gegen die Slowakei erzielte er den 2:2-Ausgleich, war ständig in Bewegung, ging hart in die Zweikämpfe, spielte kluge Pässe und schoss insgesamt sechsmal aufs Tor, so oft wie niemand sonst im Team. Von sich reden mochte Ehliz aber nicht, er lobte lieber seine komplette Angriffsformation: "Unsere Reihe hat offensiv super gespielt, wir haben viel Speed und kommen hinten gut raus."

Immer "wir", nie "ich". Dabei schätzt Bundestrainer Marco Sturm Ehliz über alle Maßen. Er hat nicht viele von diesem Spielertyp, der Aggressivität, Abschlussstärke, Übersicht und vor allem Tempo vereint. Gerade die letzte Eigenschaft kommt nach dem Ausfall von NHL-Profi Tobias Rieder deutlich zu kurz im DEB-Team.

Ehliz und Reihenkollege Frederik Tiffels sind zwei der wenigen, die Tempo aufnehmen und Gegner überlaufen können. Gemeinsam mit dem erfahrenen Patrick Reimer (34) bilden die beiden Jungstürmer "wahrscheinlich unsere beste Reihe", lobte Sturm das Trio nach dem Slowakei-Spiel. Nicht zufällig waren es Reimer und Ehliz, die das Spiel nach dem 0:2 binnen 26 Sekunden ausglichen.

"Jetzt nehmen sie es ernst"

Für Eishockeykenner ist Ehliz ein besonderer Spieler. Zuschauer, die den Sport nicht so häufig verfolgen, fällt oft als Erstes der Name auf. Ehliz ist nach Mannheims Sinan Akdag erst der zweite deutsch-türkische Eishockey-Profi. Ehliz' Vater Abdullah hat selbst gespielt, ist Vorstandsmitglied beim EC Bad Tölz, wo Ehliz auch zu spielen anfing. Der sagt: "Es fängt mit den Eltern an, die müssen die Kinder mit drei, vier oder fünf Jahren einfach mal aufs Eis stellen und viel Zeit investieren, dann wird man vielleicht belohnt."

Der drei Jahre ältere Akdag - gebürtig aus Rosenheim, mittlerweile in Mannheim - wuchs direkt neben der Eishalle auf. Ein Arbeitskollege seines Vaters überredete ihn, mal zum Training zu gehen. Er wurde der erste DEL-Profi mit türkischen Wurzeln und der erste in der Nationalmannschaft. 2015 wurde Akdag Deutscher Meister, 2016 Verteidiger des Jahres. Auch er ist bei der WM im deutschen Kader, sitzt bisher aber meist auf der Tribüne.

Ehliz hingegen hat sich fest gespielt. Seine Karriere hätte kaum steiler verlaufen können: Erster Profieinsatz in Nürnberg mit 17 Jahren, erstes Länderspiel mit 19, erste WM mit 21. Heute, mit 24, kann Ehliz auf 328 DEL-Spiele, 78 Tore und 143 Vorlagen zurückblicken. Hinzu kommen 37 Länderspiele mit 13 Toren und vier Vorlagen.

Vor zwei Jahren ließ der türkische Verband ihn und seinen Vater einfliegen, der sich auch um das türkische Frauen-Eishockey verdient gemacht hat. Vor Ort warteten Autogrammjäger und Fernsehteams. Vater Abdullah darf sich seitdem "Ehrenbotschafter des türkischen Eissportverbandes" nennen. Zur Freude der Verwandten in der Türkei. "Am Anfang kannten sie den Sport nicht und haben das nicht ernst genommen", sagt Yasin Ehliz, "jetzt, mit meiner Karriere in der Profiliga und der WM, nehmen sie es ernst."