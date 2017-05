Eishockey-WM Russland zu routiniert für Deutschland

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach der 2:7-Pleite gegen Schweden die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Russland war der WM-Gastgeber klar unterlegen und verlor 3:6 (0:3, 0:2, 3:1). Das gute Schlussdrittel dürfte aber Mut für die kommenden Aufgaben machen.

Die DEB-Auswahl geriet schnell in Rückstand und kassierte danach zu viele Zeitstrafen, die Russland zuverlässig mit Toren bestrafte. Die Russen setzten damit ihren Erfolgslauf nach Siegen gegen Schweden (2:1) und Italien (10:1) fort.

Der Favorit schoss bereits nach 64 Sekunden durch Wadim Schipatschow das 1:0. Danach blieb Russland das gefährlichere Team und erspielte sich einige Chancen. Deutschland vergab gegen Ende seines ersten Powerplays eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich (11.), ansonsten fehlten Großchancen.

Dann nutzten die Russen einen Aussetzer eines deutschen Spielers: In Überzahl brachten Schipatschow und Iwan Provorow ihr Team noch im Anfangsdrittel 3:0 in Führung. Zuvor hatte Deutschlands Top-Stürmer Patrick Hager wegen eines zu harten Körpereinsatzes eine Matchstrafe kassiert (14.) und damit seine Mannschaft in Bedrängnis gebracht.

Russland dominierte vor allem wegen seiner Reife. In der 32. Minute erzielte Nikita Gussew während eines weiteren Powerplays das 4:0, NHL-Profi Nikita Kutscherow legte drei Minuten später den fünften Treffer nach. Die Zuschauer in der Kölner Arena sahen einen Klassenunterschied.

Im Schlussdrittel wehrte sich das deutsche Team noch einmal und konnte durch Treffer von Brooks Macek (46.) und Philipp Gogulla (49.) zum zwischenzeitlichen 2:5 verkürzen. Russland zog das Tempo wieder an und Kutscherow schoss sein zweites Tor. Frederik Tiffels erzielte Deutschlands drittes Tor zum Endstand (60.).

Am Mittwoch geht es für die deutsche Mannschaft erneut aufs Eis, dann wartet beim vierten WM-Auftritt die Slowakei (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Dank des Auftaktsiegs gegen die USA hat die DEB-Auswahl weiter Chancen auf das Viertelfinale. Dafür muss sie mindestens Gruppenvierter werden. Russland trifft am Donnerstag auf Dänemark (16.15 Uhr).