Magersüchtige Eiskunstläuferin Lipnitskaya Olympia-Gold mit 15, Rücktritt mit 19

2014 erreichte Julija Lipnitskayas Karriere ihren Höhepunkt. Im zarten Alter von vier Jahren hatte sie erstmals Kufen unter den Füßen getragen, als Elfjährige war sie zur professionellen Ausbildung nach Moskau gezogen. Mit 15 war sie bereits die beste Eiskunstläuferin Russlands - pünktlich zu den olympischen Winterspielen in Sotschi.

Mit Lipnitskaya an der Spitze gewann das russische Team vor drei Jahren souverän Gold im Mannschaftswettbewerb. Liptnitskaya avancierte zur jüngsten Olympiasiegerin im Eiskunstlauf seit fast 80 Jahren - und über Nacht zum Star.

Russland betete sie an, Präsident Putin höchstpersönlich lobte sie überschwänglich, sie wurde zu einem der Gesichter der Spiele. Ihre anmutigen und grazilen Bewegungen verzauberten Eislauffans auf der ganzen Welt.

Zweite Plätze waren wie Niederlagen für sie

Seither jedoch fügten sich immer dunklere Kapitel in die Karriere der Eiskunstläuferin, die am Montag vorläufig endete. Mit gerade einmal 19 Jahren gab die Entdeckung von Sotschi ihren Rücktritt bekannt. Der Grund: Magersucht.

Schon Ende 2014 klagte Lipnitskaya über "konstanten Stress" und darüber, wie schwer es sei, ihre eigenen Erwartungen und die ihrer zahlreichen Fans zu erfüllen. Liptnitskaya galt als extrem ehrgeizig, einen zweiten Platz empfand sie als Niederlage.

Mit dem Erfolgsdruck wusste Lipnitskaya offenbar nicht umzugehen. Seit ihrem Olympiasieg konnte sie trotz ihrer unbestrittenen Klasse keine weiteren Titel mehr erringen. Der Erfolg blieb aus, Verletzungsprobleme nahmen zu.

Weitaus dramatischer: Lipnitskaya hungerte sich in Gewichtsregionen herunter, die ihre Gesundheit gefährdeten. Sie wurde magersüchtig. Vor drei Monaten begab sie sich schließlich in professionelle Behandlung. Über ihren aktuellen Zustand ist bislang nichts bekannt, fest steht aber: An Sport ist derzeit nicht zu denken.