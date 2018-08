Das Team OG ist der neue Champion im Fantasy-Strategiespiel "Dota 2". Der europäische Vertreter setzte sich bei "The International", dem wichtigsten Turnier, das bei diesem E-Sport-Titel ausgespielt wird, im Finale gegen Paris Saint-Germain LGD durch. Der Favorit konnte drei von fünf Entscheidungsspielen für sich entscheiden.

Damit tritt das Team OG die Nachfolge von Team Liquid um den deutschen Starspieler Kuro Salehi Takhasomi alias KuroKy an, das 2017 die Endrunde in Seattle gewonnen hatte. In diesem Jahr verabschiedeten sich KuroKy und seine Mitspieler schon zwei Runden vor dem Endspiel.

Mit dem Sieg in Vancouver hat sich das Team OG den größten Jackpot in der Geschichte des E-Sport gesichert. 11,2 Millionen Dollar bringt ihnen der Finaltriumph ein. Insgesamt werden im gesamten Turnier Preisgelder in Höhe von 25,5 Millionen Dollar ausgespielt.

Nur 1,6 Millionen Dollar davon haben die Veranstalter eingebracht. Der Rest wird seit 2013 von Fans beigesteuert, die über Einkäufe im Spiel den größten Teil des Preisgelds einzahlen. So haben sich die Preisgelder bei "The International" kontinuierlich erhöht und liegen weit über denen vergleichbarer E-Sport-Titel.