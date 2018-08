Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat EM-Bronze über 800 Meter gewonnen. Der 20-Jährige schlug in Glasgow nach 7:45,60 Minuten an und musste sich nur dem Sieger Michailo Romantschuk aus der Ukraine (7:42,96) und dem Italiener Gregorio Paltrinieri (7:45,12) geschlagen geben. Wellbrock stellte eine neue deutsche Rekordzeit über die 800-Meter-Freistil-Distanz auf.

Für ihn war es bereits die zweite Medaille bei den European Championships in Schottland. Am Sonntag hatte der Langstreckenspezialist über 1500 Meter Gold geholt. "Das war vorne schon ziemlich schnell", sagte Wellbrock nach seiner zweiten Medaille in der ARD: "Aber auf so einer Bühne musst du das so machen. Wenn man um Medaillen mitschwimmen will, muss man das Rennen so aufziehen."

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es am vorletzten Wettkampftag der Titelkämpfe im Tollcross International Swimming Centre die insgesamt siebte Medaille. Damit ist die Bilanz der Heim-EM vor vier Jahren in Berlin (sechs Medaillen) bereits übertroffen.

Die deutschen Schwimmmedaillen in Glasgow:

400 Meter Freistil: Henning Mühlleitner (Bronze)

800 Meter Freistil: Florian Wellbrock (Bronze)

1500 Meter Freistil: Florian Wellbrock (Gold)

200 Meter Lagen: Philip Heintz (Silber)

1500 Meter Freistil: Sarah Köhler (Silber)

4 mal 200 Meter Freistil-Staffel: Reva Foos, Isabel Marie Gose, Sarah Köhler, Annika Bruhn (Bronze)

4 mal 200 Meter Freistil-Staffel: Jacob Heidtmann, Henning Mühlleitner, Reva Foos, Annika Bruhn (Gold)