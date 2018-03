Schach-Kandidatenturnier Caruana verteidigt die Führung im Spitzenspiel

Fabiano Caruana bleibt auch nach der zehnten Runde des Berliner Schach-Kandidatenturniers erster Anwärter auf die Herausforderer-Rolle von Weltmeister Magnus Carlsen. Der USD-Spieler verteidigte seine Führung im Gesamtklassement in der Spitzenbegegnung gegen seinen ärgsten Verfolger Scharijar Mamedjarow. Beide trennten sich nach 58 Zügen Remis.

Es war eine hart umkämpfte, zähe Partie zwischen den beiden Topspielern. Caruana eröffnete mutig, zeigte, dass er sich nicht mit einem Unentschieden begnügen wollte. Dann hatte der Aserbaidschaner jedoch plötzlich die Oberhand und übte Druck auf den Führenden aus. Caruana zeigte in der Verteidigung jedoch alle seine Qualitäten - das Remis war demnach folgerichtig. Hier können Sie den Verlauf der Partie nachlesen.

In der Gesamtwertung bleibt somit vier Runden vor dem Ende alles beim Alten an der Spitze. Carunana ist weiterhin einen halben Punkt vor Mamedjarow in Front.

Während der US-Spieler damit weiterhin die positive Überraschung des Turniers ist, setzt sich der Abwärtstrend beim ehemaligen Topfavoriten fort. Lewon Aronjew verlor auch seine Partie gegen den Russen Wladimir Kramnik. Statt wie erhofft Carlsen herauszufordern, findet sich der Armenier nun am Ende des Feldes wieder. Damit hatte niemand gerechnet.

Ungeschlagen, aber sieglos

Wesentlich mehr den Erwartungen entsprach, dass der Chinese Ding Liren auch seine zehnte Partie mit einem Remis abschloss - diesmal trennte er sich schiedlich friedlich von US-Spieler Wesley So. Es war für Li im zehnten Duell das zehnte Remis. So bleibt er weiter ungeschlagen - aber eben auch sieglos.

Remis endete auch die vierte Begegnung zwischen Sergey Karjakin und seinem russischen Landsmann Alexander Grischuk. Grischuk hat damit weiter Außenseiterchancen, am Ende doch noch auf Platz eins zu springen.