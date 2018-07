Gegen Zahlen kann man schlecht argumentieren. Die deutschen Fechter und Fechterinnen haben bei der WM in China keine einzige Medaille gewinnen können, das ist seit 1971 nicht mehr passiert. Im Vorjahr bei der Heim-WM in Leipzig gab es auch nur einmal Bronze, und die Medaillenausbeute bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 war, man ahnt es schon, gleich null. Fechten, einst die glänzende deutsche Sportart mit der Medaillenschmiede Tauberbischofsheim, steckt tief im Tal. Wenn man nur diese Zahlen betrachtet.

Dass bei den Titelkämpfen in China viele junge deutsche Fechter auf der Planche standen, dass nur vier Wochen zuvor Säbelfechter Max Hartung Europameister geworden war, dass im deutschen Fechtsport seit der Olympia-Pleite von Rio 2016 versucht wird, neue Wege zu gehen - das erzählen die Zahlen allerdings nicht. "Es ist nun einmal so: Die supererfolgreichen Zeiten, die sind vorbei", sagt der Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes, Sven Ressel.

Die supererfolgreichen Zeiten - die Namen kann jeder, der sich für diesen Sport interessiert, herunterbeten: Emil Beck, der kugelrunde Trainer-Patriarch, Alexander Pusch, Anja Fichtel, Zita Funkenhauser, Matthias Behr, der heutige IOC-Boss Thomas Bach reiht sich dort auch gerne ein, zuletzt noch Britta Heidemann und Peter Joppich. Joppich ist vier Mal Weltmeister mit dem Florett gewesen, in China landete er letztlich auf Platz 64. Weil er gleich zu Beginn der K.o.Runde auf den Weltranglistenzweiten Alessio Foconi aus Italien traf und ihm unterlag.

Schon Platzierungen unter Top 10 sind ein Erfolg

Joppich ist mittlerweile 35 Jahre alt, er gehört ebenso wie Teamkollege Benjamin Kleibrink zur alten Garde, Kleibrink wurde vor zehn Jahren in Peking Olympiasieger. Damals nahm die Öffentlichkeit die Erfolge deutscher Fechter noch als fast selbstverständlich zur Kenntnis. Heute freut sich der Verband schon über Platzierungen unter den besten Acht.

Die internationalen Machtverhältnisse im Fechten haben sich über die Jahre verändert. Einige Topnationen wie Italien oder Ungarn haben ihren Status zwar bewahren können, aber die Fechter aus Asien drängen immer stärker in die Weltspitze: China, Südkorea, Taiwan, Hongkong sind Fechtnationen geworden. Mit den USA und der Schweiz gab es diesmal Teamweltmeister, die nie zuvor Gold geholt hatten. Die Konkurrenz hat zunächst massiv aufgeholt, mittlerweile hat sie überholt.

In Sichtweise ist sie an guten tagen dennoch, auch das wird angesichts der mauen Medaillenbilanz möglicherweise untergehen. In den Teamwettbewerben waren die Niederlagen fast durchweg knapp, das Florett-Team der Männer unterlag den Chinesen 44:45. "Wir waren in Gefechten gegen Topteams auf Augenhöhe, haben aber am Ende den Sack nicht zumachen können", sagt Ressel. Und Max Hartung twitterte abschließend fast galgenhumorig: "Wir können die Besten schlagen, wir tun es nur zu selten."

Sie können die Besten schlagen, früher jedoch waren sie selbst die Besten. Klar ist: Die Fechter werden, gerade wenn es um die Förderung durch den DOSB geht, an Medaillen gemessen, und insofern herrscht nach der WM "Enttäuschung pur", wie Ressel sagt. Der Sportinformationsdienst fasst die WM aus deutscher Sicht zusammen: "Ein Albtraum wird Realität."

"Der Glaube stirbt zuletzt"

Es gibt Talente, die 18-jährige Leonie Ebert zum Beispiel, die in der Florettkonkurrenz Elfte wurde. Hartung, als Athletensprecher mittlerweile sportpolitisch fast so gefordert wie auf der Planche, hat vor vier Wochen bei der EM in Serbien noch die gesamte Konkurrenz besiegt, sein damaliger Finalgegner Kamil Ibragimow drehte den Spieß bei der WM im Achtelfinale allerdings um. Wenn Ressel mit Blick auf die 2019 beginnende Olympia-Qualifikation sagt: "Wir können das schaffen. Der Glaube stirbt zuletzt", klingt das allerdings schon sehr nach dem Pfeifen im Walde.

Zu den Olympischen Spielen von Rio hatte der Fechterbund nur vier Einzelsportler entsandt, keine der Mannschaften hatte sich für Olympia qualifiziert, das darf sich der Verband für Tokio 2020 nicht noch einmal erlauben, das weiß er genau. Die Fechter gehören ohnehin zu denen, die alle vier Jahre nur einmal ins Rampenlicht kommen, nämlich dann, wenn die Sommerspiele anliegen. Wenn sie selbst dort nicht präsent sind, interessiert sich bald niemand mehr für diese an sich so hochattraktive Sportart. Welche Eltern schicken ihre Kinder noch zum Fechten?

Alle Tradition nützt dann nichts mehr, und davon hat der Deutsche Fechter-Bund genug zu bieten. Tauberbischofsheim ist ein mythischer Ort des Fechtsports, aber auch dort hat der Glanz dicke Flecken bekommen. Die schweren Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs haben die Arbeit am Stützpunkt überschattet. Dazu hat der örtliche Fechtklub mittlerweile das Label des Olympiastützpunktes eingebüßt, offiziell heißt Tauberbischofsheim seit diesem Jahr nur noch "Servicepunkt Fechten", die baden-württembergischen Olympiastützpunkte Freiburg, Stuttgart und Heidelberg behielten ihr Etikett, Tauberbischofsheim war der große Verlierer.

In einem Jahr ist Deutschland Ausrichter der nächsten Europameisterschaft. Die EM findet in Düsseldorf statt. Ressel sagt mit Blick aufs kommenden Jahr: "Wir setzen unseren eingeschlagenen Weg noch konsequenter fort." Damit sollte er nicht die Medaillenausbeute meinen.