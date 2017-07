WM in Leipzig Verfechter eines Neustarts

Wenn es nur ums Sportliche ginge, hätte man schon Sorgen genug. Aber der Deutsche Fechterbund hat gerade ein ganzes Paket von Problemen zu bewältigen.

Vor Gericht streitet man sich mit dem ehemaligen Florett-Cheftrainer Andrea Magro um Abfindungen. Das Leistungszentrum Tauberbischofsheim hat in den vergangenen Monaten unschöne Schlagzeilen um Belästigung und sexuellen Missbrauch geliefert, Vorfälle, die der SPIEGEL enthüllte. Und bei der Weltmeisterschaft in Leipzig, die am Abend beginnt, kämpft man um verloren gegangenes Renommee. Das Fechten in Deutschland hat schon bessere Zeiten gesehen.

"Ein gutes Ergebnis wäre sehr wichtig. Wir wollen wieder über den Sport reden - und nicht über andere Dinge", sagt Sportdirektor Sven Ressel, der "noch nie im Leben so viel mit Juristen geredet" habe wie in den Vormonaten. Dabei sei "die sportliche Herausforderung groß genug".

In der Tat: Bei den Olympischen Spielen von Rio im vergangenen Sommer gab es in der einstigen deutschen Paradedisziplin keine einzige Medaille. Das hatte es seit 35 Jahren nicht gegeben, die glorreichen Tage von Alexander Pusch, Anja Fichtel, Zita Funkenhauser, Britta Heidemann und all den Anderen, die zuverlässig Treppchenplätze erreichten, sind vorbei. Was nicht heißt, dass das Fechten sportlich komplett brach liegt: Bei der EM in Tiflis gewann der Deutsche Fechterbund immerhin drei Medaillen. Das gibt ein bisschen Hoffnung.

Ressel spricht von einem "Neustart". Einer, der dabei mithelfen soll, ist Säbel-Europameister Max Hartung. Sein Ziel ist klar formuliert: "Natürlich will ich auch in Leipzig gewinnen." Der DOSB-Athletensprecher trägt die größten deutschen Erwartungen auf die Planche. Und das obwohl mit den Florettfechtern Peter Joppich und Benjamin Kleibrink auch andere Athleten dem 24-köpfigen Kader angehören, die wissen, wie sich Gewinnen anfühlt. Routinier Joppich ist vierfacher Weltmeister, mit 34 Jahren aber einer der Ältesten. Kleibrink gewann in Peking vor neun Jahren Olympiagold. Auch für den 31-Jährigen ist Leipzig im Karriereherbst noch einmal ein Höhepunkt.

Fechterbund-Präsidentin Claudia Bokel hat im Vorfeld ganz bewusst keine Medaillenvorgaben gemacht, es sei vielmehr "schön zu zeigen, dass die deutschen Fechter wieder da sind". Den Beweis dafür müssen sie in Leipzig antreten.