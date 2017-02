Die deutschen Tennis-Damen haben das Fed-Cup-Viertelfinale gegen die USA auf Hawaii 0:4 verloren. Nachdem Julia Görges zuvor verletzungsbedingt aufgeben musste, unterlagen auch Andrea Petkovic sowie das daraufhin bedeutungslose Doppel Laura Siegemund/Carina Witthöft.

"Es ist schwierig für mich, das in Worte zu fassen, weil ich in dem Moment selbst nicht so genau weiß, was da mit mir passiert", sagte Petkovic, die gegen Coco Vandeweghe trotz des gewonnenen ersten Satzes und einer 4:2-Führung im zweiten noch 6:3, 4:6, 0:6 verlor. Dass im abschließenden Doppel (das vierte bedeutungslose Einzel wurde nicht mehr gespielt) die angeschlagene Siegemund an der Seite von Witthöft beim Stand von 1:4 gegen Bethanie Mattek-Sands und Shelby Rogers aufgeben musste, passte zur völlig misslungen Reise nach Hawaii.

Statt am 22./23. April in einem Halbfinale Titelverteidiger Tschechien zu Hause zu empfangen, müssen die deutschen Damen wie 2016 in einem Relegationsduell um den Verbleib in der Weltgruppe der besten acht Nationen kämpfen. "Es ist enttäuschend. Wenn ich in meinen beiden Matches meine Chancen nutze, kann es 2:1 stehen", sagte Petkovic: "Diese Niederlage geht absolut auf meine Kappe."

Görges droht Pause

Schon vor ihrem zweiten Auftritt hatte Petkovic ihre Aussagen vom Vortag nach dem peinlichen Nationalhymnen-Zwischenfall mit der ersten Strophe des Deutschlandliedes relativiert. "Das Ganze passierte unmittelbar vor meinem Match. Wir waren vor allem überrumpelt und fassungslos und wussten nicht, wie wir reagieren sollten", schrieb die Petkovic am Sonntag.

Der Solist auf dem Center Court hatte bei der Nationalhymne die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen, die mit den Worten "Deutschland, Deutschland über alles" beginnt. "Das ist mit Abstand das Schlimmste, was mir jemals passiert ist in meinem Leben", hatte Petkovic unmittelbar nach ihrer Niederlage gegen Riske gesagt. "Mit Abstand und etwas mehr Rationalität" sagte Petkovic später: "Es ist nicht das Schlimmste, das mir im Leben je passiert ist. Aber es ist das Schlimmste, das mir in meinem Fed-Cup-Leben passiert ist."

Unterdessen droht Görges eine Pause. "Sie hat sich eine Verletzung am Meniskus- und Innenbandkomplex des linken Kniegelenkes zugezogen. Eine sportliche tennisspezifische Belastung ist nicht möglich", sagte Mannschaftsarzt Dietrich Wolter. Genauen Aufschluss soll nun eine MRT-Untersuchung nach dem Rückflug nach Deutschland ergeben. Görges war tags zuvor in ihrem Match gegen Vandeweghe auf einer feuchten Linie ausgerutscht und konnte die wegen Regens abgebrochene Partie am Tag darauf nicht fortsetzen. "Sie hatte Schmerzen über Nacht, es geht ihr nicht gut. Es wäre unmöglich gewesen, da irgendetwas zu probieren", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner.