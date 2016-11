Fed-Cup-Finale 2016 Frankreich gleicht gegen Tschechien aus

Der Ausgang des Fed-Cup-Finales zwischen Frankreich und Tschechien ist nach dem ersten Tag vollkommen offen. In Straßburg sicherte die an Weltranglistenplatz 23 geführte Caroline Garcia im zweiten Match den ersten Punkt für die Gastgeberinnen aus Frankreich und sorgte so für den 1:1-Ausgleich. Gegen Petra Kvitova (Weltranglistenplatz elf) gewann die 23-Jährige 7:6 (8:6), 6:3. Nachdem Garcia den ersten Durchgang im Tiebreak für sich entschieden hatte, zog sie im zweiten Satz schnell davon und konnte nach einer Spielzeit von einer Stunde und 50 Minuten als Siegerin den Court verlassen.

Zuvor hatte US-Open-Finalistin Karolina Pliskova Tschechien am Nachmittag 1:0 in Führung gebracht. Die 24-Jährige gewann zum Auftakt ein Marathon-Match gegen Kristina Mladenovic 6:3, 4:6, 16:14. Erst nach drei Stunden und 48 Minuten konnte die Nummer sechs der Weltrangliste das Duell für sich entscheiden.

Pliskova kontrollierte gegen Mladenovic lange Zeit die Partie. Im dritten Satz lag sie bereits 5:2 vorn und vergab beim Stand von 5:3 zwei Matchbälle. Die Französin (42. der WTA-Rangliste) kämpfte sich zurück, obwohl sie phasenweise von Krämpfen geplagt war.

Tschechien hat den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb in den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen und seit 2011 sogar viermal die Trophäe geholt. 2014 hatten sich die Tschechinnen im Endspiel gegen Deutschland durchgesetzt.

Das deutsche Team um die aktuelle Weltranglistenerste Angelique Kerber war in diesem Jahr in der ersten Runde an der Schweiz gescheitert. In Rumänien gelang dann aber immerhin der Klassenerhalt in der Weltgruppe. Im kommenden Jahr muss Deutschland in der ersten Runde in den USA antreten.