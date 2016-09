Positive Dopingprobe Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Boxer Sturm

Dem ehemaligen Boxweltmeister Felix Sturm droht nach seiner positiven Dopingprobe juristischer Ärger. Wie die "Sport Bild" berichtet, ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft auf Grundlage des Anti-Doping-Gesetzes gegen den 37-Jährigen. Das bestätigte der Kölner Oberstaatsanwalt dem Blatt.

Sturm war nach seinem Sieg in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow am 20. Februar in Oberhausen in der A-Probe positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden. Das den Ermittlungen zugrunde liegende Anti-Doping-Gesetz ist seit Dezember 2015 im deutschen Strafrecht verankert.

Auch Sturms Gegner Tschudinow hat dem Deutschen eine Klage auf Schadensersatz angedroht. "Fjodors Team will Kompensation für die vielen Kosten, die entstanden sind, und für die entgangenen Kämpfe in dieser Zeit", sagte Dimitri Luschnikow, Sportdirektor der Patriot-Promotion, für die Tschudinow antritt.