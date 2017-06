French Open Gegner weint, del Potro tröstet

Dramatische Szenen auf dem Court 2: Der Spanier Nicolas Almagro und die argentinische Tennis-Legende Juan Martín del Potro haben sich bei den French Open ein ausgeglichenes Match geliefert, kämpften aber beide früh mit Verletzungen. So musste auch der in den vergangenen Jahren von einer Blessur am Handgelenk geplagte del Potro im zweiten Satz eine medizinische Auszeit nehmen.

Beim Stand von 6:3, 3:6 und 1:1 konnte Almagro dann aber nicht mehr weiterspielen. Von Beinschmerzen geplagt ließ er sich auf die rote Asche sinken und gab das Zweitrundenmatch unter Tränen auf. Del Potro machte sich auf den Weg über das Netz, rief medizinische Hilfe herbei und half seinem Gegner wieder auf die Beine.

Im Anschluss führte der an Nummer 29 gesetzte Argentinier Almagro zur Bank, umarmte ihn am Netz, setzte sich zu ihm und tröstete den sichtlich enttäuschten Spanier minutenlang. Die Zuschauer feierten Almagro mit "Nicolas"-Rufen, honorierten aber auch die faire Geste seines Gegners. In der dritten Runde trifft del Potro auf den Sieger des Spiels zwischen dem britischen Favoriten Andy Murray und Martin Klizan (Slowakei).

"Es ist nicht leicht, in solch einer Situation die richtigen Worte zu finden. Es war ein trauriger Moment für beide", sagte Del Potro und ergänzte: "Ich habe ihm gesagt: 'Tennis ist wichtig, aber nicht alles. Denk' an deine Familie, an dein Baby'."

Es ist das erst Mal seit 2012, dass del Potro in Roland Garros antritt. In den vergangenen Jahren war der "Turm von Tandil", wie das 1,98 Meter große Kraftpaket genannt wird, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Nach einer langen Pause war die einstige Nummer vier der Welt im Januar 2016 als Nummer 1084 auf die Tour zurückgekehrt. Drei Operationen am Handgelenk und Depressionen hatten die Fortsetzung der Karriere von del Potro immer wieder in Frage gestellt.