E-Sport Der beste "Fifa"-Spieler der Welt kommt aus Saudi-Arabien

Zigmillionen Menschen weltweit spielen "Fifa 18", allein in Deutschland verkaufte sich das Spiel zwei Millionen Mal. Seit Samstagabend ist klar, dass der weltbeste aus Saudi-Arabien stammt. Mosaad "Msdossary" Aldossary hat die Fifa eSport-WM gewonnen. Im Finale in der Londonder O2-Arena bezwang er Stefano "StefanoPinna" Pinna aus Belgien in Hin- und Rückspiel jeweils 2:0.

Damit sicherte er sich ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar, eine bemerkenswerte Summe für einen 18-Jährigen. Msdossary war als jüngster Spieler in die WM gegangen. StefanoPinna erhielt für seinen zweiten Platz 50.000 Dollar.

Er habe sein Land stolz gemacht, sagte Msdossary nach seinem Erfolg. In Saudi-Arabien gebe es eine durchaus große "Fifa"-Szene, hatte er dem SPIEGEL bereits vor dem Finale gesagt. Tatsächlich war vor drei Jahren bereits ein Profi aus Saudi-Arabien "Fifa"-Weltmeister geworden, Abdulaziz Alshehri. Viele Spieler in seiner Heimat seien gut, sagt Msdossary, ihnen fehle es aber an Erfahrung und Ruhe, wenn sie bei großen Turnieren antreten. Zumindest das mit der fehlenden Ruhe lässt sich Msdossary nicht nachsagen.

Ein paar Tage vor der WM mit dem Training begonnen

Im Finale wirkte nicht er wie ein 18-Jähriger, der gerade um eine Viertelmillion Dollar spielt. Während Gegner StefanoPinna an den Rand seines Sessels rückte, das Gesicht ganz dicht am Bildschirm, spielte Msdossary das wichtigste "Fifa"-Spiel seiner Karriere äußerlich entspannt. Er werde auch vor Publikum nicht nervös, hatte er vor dem Finaltag gesagt, das beeinflusse andere Spieler weit mehr als ihn. Er würde auch weniger trainieren als seine Konkurrenz. Er habe erst ein paar Tage vor der WM wieder begonnen, regelmäßig viel zu spielen.

Ob das stimmt, sei dahingestellt. Ganz offensichtlich aber war Msdossary besser als seine Gegner. Seine Gruppe gewann er souverän vor Titelverteidiger Spencer "Gorilla" Ealing, später schaltete unter anderem den extrovertierten Kurt "kurt0411" Fenech aus.

"Meine Defensive war ziemlich gut"

Msdossarys Schlüssel war seine Defensive. In einer WM-Endrunde, in der die Profis in den K.-o.-Spielen im Schnitt mehr als vier Tore erzielten, stach seine Verteidigung heraus, auch in den beiden Finalpartien ließ Msdossary kaum Chancen zu und blieb ohne Gegentreffer. Im gesamten Turnier kassierte er im Schnitt rund 1,5 Gegentore pro Partie.

"Meine Defensive war ziemlich gut", sagte Msdossary trocken. Was er mit dem Preisgeld anstelle, wisse er noch nicht.

Aus Deutschland hatten es acht Gamer dank ihrer Leistungen in vorherigen Turnieren ins "Grand Final" in London geschafft, kein Land war auch nur annähernd mit so vielen Spielern vertreten. Mit Afrika war sogar ein ganzer Kontinent nicht im Teilnehmerfeld vertreten. Kein Spieler von dort hatte sich für die WM qualifizieren können.

So stark und groß die deutsche "Fifa"-Szene ist, erfüllt haben sich die teils hohen Erwartungen der deutschen Teilnehmer nicht. Fünf der acht Spieler überstanden die Vorrunde, spätestens im Viertelfinale war aber Schluss.

Erstmals Doping-Kontrollen bei "Fifa"

Als erfolgreichste Deutschen schieden dort Mohammed "MoAubameyang" Harkous und Michael "MegaBit" Bittner gegen die späteren Finalisten aus. MoAubameyang, seit kurzem im Trikot von Werder Bremen, verlor über die zwei K.-o-Spiele hinweg knapp 5:6 gegen StefanoPinna. "MegaBit", der für den VfL Bochum antrat, kam bei einem 4:9 gegen Weltmeister Msdossary an seinen Grenzen.

MegaBit durfte in London auch noch erleben, wie sich eine Doping-Kontrolle anfühlt, wie sie dieses Jahr erstmal bei einem "Fifa"-Turnier durchgeführt wurde. Er war direkt zu Turnierbeginn dafür ausgelost worden. "Mit ein bisschen Anlaufproblemen ist es dann auch gut gegangen", berichtet er vom ersten Dopingtest seines Lebens.

MegaBit hält es aber für ein gutes Zeichen, dass kontrolliert werde: Das zeige, dass der "Fifa"-E-Sport immer professioneller werde.