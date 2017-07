Kongress beim Welt-Schwimmverband Fina Korruption? Doping? Wo?!

Die Chronik absurder Sportkongresse ist um eine bizarre Episode reicher. Auf dem teils chaotischen Wahlkongress des Welt-Schwimmverbands Fina wurde der bereits 81 Jahre alte Präsident Julio César Maglione aus Uruguay erwartungsgemäß mit 258 zu 77 Stimmen im Amt bestätigt. Sein italienischer Herausforderer Paolo Barelli, der gegen gewisse Machenschaften in der Fina sogar vor den Welt-Sportgerichtshof Cas gegangen war, hatte keine Chance.

Barelli, obwohl selbst seit Jahrzehnten in Führungspositionen der Fina und Chef des europäischen Verbands Len, durfte nicht einmal sein Programm präsentieren. Der 63-Jährige hatte die Mauscheleien seiner Kollegen und vor allem die vielfältigen Verdachtsmomente für korruptive Umtriebe des Kuwaitis Husain Al-Musallam brandmarken wollen. Doch der Kongress genehmigte keinem der Kandidaten, weder für das Präsidentenamt noch für die anderen Vorstandspositionen, eine Präsentation.

Der einflussreiche Lausanner Advokat François Carrard, langjähriger IOC-Generaldirektor und mit gut einem Dutzend olympischer Weltverbände in verschiedenen Funktionen verbandelt, schlug den Wunsch Barellis und einer Minderheit unter Hinweis auf Verfahrensfragen nieder. Wann immer sich im Verlaufe des sechsstündigen Kongresses im Budapester Hotel Intercontinental zaghafter Widerstand regte, fanden sich sofort mehrere wie bestellt auftretende Nationen wie die Philippinen, Kasachstan, Bahrain oder Indien und forderten das Gegenteil.

IOC-Präsident Thomas Bach bleibt dem Kongress fern

Routiniert umging Carrard die wenigen Probleme und präsentierte das von seinen Geschäftspartnern erwünschte Resultat. Schon nach wenigen Minuten einer ersten kleinen Diskussion im Plenum hatte Carrard gewitzelt, wenn sich jetzt hier jeder melden wolle, "sitzen wir am Sonntag noch hier". Auch das galt es zu verhindern, schließlich war am Abend ein Gala-Dinner angesagt.

Zu diesem Anlass waren dann auch IOC-Präsident Thomas Bach und sein ins Visier amerikanischer Kriminalfahnder geratener kuwaitischer Verbündeter Scheich Ahmad Al-Fahad Al-Sabah dabei - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beide tauchten beim Kongress nicht auf, zu angespannt war die Lage - vor allem wegen der Ermittlungen der US-Justiz, die Scheich Ahmad und dessen Adlatus Husain Al-Musallam in einer spektakulären Anklageschrift als Mitverschwörer führt. Sie sollen den Transfer von rund einer Million Dollar an den geständigen Fußballfunktionär Richard Lai (Guam, USA) organisiert haben.

Al-Musallam geriet in der vergangenen Woche nach Berichten des SPIEGEL und der Londoner Times zusätzlich unter Korruptionsverdacht. Derlei Themen dominierten in Budapest zwar die Gespräche auf den Fluren und in den Hotelsuiten, nicht aber den Kongress selbst. Die Atmosphäre allerdings war angespannt bis aggressiv: Besonders die Handlanger Al-Musallams suchten die Konfrontation mit Journalisten und provozierten ohne Unterlass.

Al-Musallam bleibt erster Vizepräsident

Das erschreckend dünne verbale Kauderwelsch des alten und neuen Präsidenten Maglione, der sich als Marionette Scheich Ahmads durch die olympische Welt bewegt, lässt sich so übersetzen: Es gebe keine Ethik-Probleme in der Fina. Im Geiste der Demokratie und Transparenz habe der Verband in Fragen der guten Unternehmensführung Fortschritte gemacht.

Die wichtigsten Verbündeten Magliones wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt: Al-Musallam als erster Vizepräsident und damit als Nachfolger Magliones, sollte dieser amtsmüde werden. Und der Südafrikaner Sam Ramsamy als zweiter Vizepräsident. Ramsamy, ehemals IOC-Mitglied, gilt als einer der besten Freunde des IOC-Präsidenten Bach und garantierte in Schwarzafrika stets Stimmenrückhalt.

Für Magliones Amtszeiten weit ins neunte Lebensjahrzehnt hinaus hatte die Fina bereits 2015 die Statuten geändert. Nun wurde der Schwimm-Pate auf einer Pressekonferenz erneut gefragt, ob er vielleicht amtsmüde werde und in einem Jahr an den unter Korruptionsverdacht stehenden Al-Musallam übergeben wolle. Maglione reagierte ungehalten: "Sie müssen verrückt sein", herrschte er den Fragesteller an: "Ich wurde von 208 Nationen in geheimer Wahl für vier Jahre gewählt, ich bleibe im Amt, solange mein Herz mitspielt." Korrekt sollte festgehalten werden, dass nur 176 der Fina-Mitgliedsverbände auf dem Kongress vertreten waren.

Der Deutsche Schwimm-Verband bleibt stumm

Haben die Vertreter des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) in Budapest in irgendeiner Weise aufbegehrt, Transparenz und Aufklärung über unsaubere Machenschaften eingefordert? Die Antwort lautet: nein. Wie fast immer bei Weltkongressen in schlecht beleumundeten Verbänden blieben die Deutschen auch diesmal stumm. Wenigstens standen sie ausnahmsweise nicht auf der Seite der herrschenden Clique und wurden deshalb bei der Abstimmung zum Fina-Vorstand eiskalt abserviert.

Die langjährige DSV-Präsidentin Christa Thiel scheiterte deutlich an jenen beiden Europäern, die nicht Barelli, sondern Maglione und Al-Musallam die Treue hielten: Erik van Heijnigen aus den Niederlanden und Olympiasieger Wladimir Salnikow aus Russland. Jener Salnikow, der 2009 dabei half, positive Dopingproben russischer Schwimmer zu vertuschen.

Doping? Bei der Fina? Und nun zum Sport!