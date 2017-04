Fitnesse-Messe Fibo "Totale Hemden"

47 Wiederholungen! Magdalena hat allen Grund, stolz zu sein. 47 Mal hat die 34-Jährige eine 40 Kilogramm schwere Hantel in die Luft gestemmt, unterstützt von hämmernden Elektrobeats und einem ins Mikrofon schreienden Moderator ("Du packst das! Noch einen!"). Wenn man als Bodybuilding-begeisterter Mensch etwas auf sich hält, dann darf man sich auf der Kölner Fibo, der größten Fitnessmesse der Welt, nicht vor der Bankdrück-Challenge drücken.

Magdalena ist gemeinsam mit ihrem Freund Marc und dessen Trainingspartner Mike auf der Fibo. Sie reisen jedes Jahr extra aus Niedersachsen an, um sich über neue Trends zu informieren und die Stars der Szene zu treffen. Demnächst wollen sie selber bei Bodybuilding-Wettbewerben antreten. Marcs Oberarme haben den Umfang einer Wassermelone, er hat 57 Wiederholungen mit einer 60-Kilo-Hantel geschafft, Mike immerhin 43. Doch keiner der drei hat den Contest gewonnen. "Der da soll 73 geschafft haben", sagt Marc ungläubig und zeigt auf ein weiteres Muskelpaket.

Mehr als zehn Millionen Fitnessstudio-Mitglieder gibt es in Deutschland, in keinem anderen europäischen Land sind es mehr. Der Umsatz der Branche stieg im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent auf 26,3 Milliarden Euro. Folgerichtig wächst auch die Fibo. 2013 präsentierten 670 Firmen ihre Produkte, in diesem Jahr sind es erstmals mehr als 1000. Die Veranstalter erwarten rund 150.000 Besucher.

"Ein bisschen wie auf dem Rummel"

Die "Muckibude", wie einige Besucher den Teil der Fibo nennen, in dem vor allem ausdefinierte Muskelberge herumlaufen, nimmt nur einen kleinen Teil der gesamten Ausstellungsfläche ein. Hier riecht es nach Schweiß, wenn die Proteinshakes und Eiweißriegel ihren Tribut fordern, steigt sogar noch Unangenehmeres in die Nase. "Dream big, grow bigger" oder "Better is never enough", steht auf überdimensionalen Bannern. "Ein bisschen wie auf dem Rummel", sagt eine Besucherin.

Doch die Fibo hat noch mehr zu bieten: Endgültig im Massenmarkt angekommen ist die Elektromuskelstimulation (EMS). Dabei werden während des Trainings Stromstöße durch den Körper gejagt, um in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse zu erzielen. Dieser Zweig kann sich auf der Fibo mit so berühmten Werbepartnern wie Boris Becker, Ralf Moeller, Köln-Trainer Peter Stöger und Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin schmücken.

Während Becker nach einem Kurzauftritt schnell wieder weg ist, nimmt sich Moeller viel Zeit für Selfies, Trainingseinheiten und sogar Tanzeinlagen. "Ich bin schon 58, auch wenn ich aussehe wie 48. Das habe ich alles diesem schicken blauen Anzug zu verdanken", sagt er in die Kameras. Als sich die TV-Crew verabschiedet hat, sagt er: "Kurze Sätze, einfache Botschaften. Das ist ganz wichtig."

Wo sind die Fitness-Hipster?

Auf der Fibo tobt auch eine Grundsatzfrage: Bodybuilder oder Fitness-Hipster? "Fitness-Hipster sind diejenigen, die aussehen wie totale Hemden, aber trotzdem so rumlaufen, als hätten sie Rasierklingen unter den Achseln", sagt die 19-jährige Shanon. Doch verständlicherweise bekennt sich keiner der angesprochenen Besucher, auf die diese Beschreibung zutrifft, dazu, in diese Kategorie zu fallen. "Wir haben doch keine Bärte", ist eine der Antworten.

AP Hantelnstemmen auf der Fibo

Aerobic, Breakdance, Energydrinks, Nahrungsergänzungsmittel - die Fibo ist vielfältig und gleicht in einigen Hallen einem großen Einkaufszentrum mit allerlei Wühltischen. Am beliebtesten sind allerdings die Social-Media-Stars - manche 14- bis 18-Jährige nehmen bis zu zwei Stunden Wartezeit in endlosen Schlangen auf sich, nur um ein Gratis-T-Shirt oder ein Selfie mit ihnen abzustauben.

Einer der Stars der Szene ist Uwe Schüder, genannt "Flying Uwe". Der 30-Jährige war mal Big-Brother-Kandidat und "Mister Hamburg". Heute verdient er sein Geld in erster Linie als Model und Testimonial - über eine Million You-Tube-Abonnenten und 280.000 Follower bei Instagram machen es möglich. Doch nicht jeder kennt den Mann. "Gibt es auch Swimming Kurt und Running Fritz?", fragt eine Besucherin irritiert.

Mit den Anfängen, als 1985 lediglich 69 Aussteller um die Aufmerksamkeit von 10.000 Besucher buhlten, hat die Messe 2017 nicht mehr viel gemeinsam. Das sieht auch Schauspieler Moeller so, der bereits im ersten Jahr dabei war. "Es hat sich natürlich viel verändert", sagt der 58-Jährige. "Aber ein bisschen verrückt war die Fibo schon immer."