College-Football Clemson holt Titel in letzter Sekunde

Die Clemson Tigers haben sich durch einen Touchdown in der letzten Sekunde den Titel im amerikanischen College-Football gesichert. Das Team aus South Carolina setzte sich in Tampa 35:31 gegen den Titelverteidiger Alabama Crimson Tide durch und revanchierte sich damit für die Finalniederlage aus dem Vorjahr. Für Clemson ist es der erste Triumph seit 1981.

Dagegen verpasste es Alabama, zum fünften Mal innerhalb von acht Jahren Meister zu werden. Die dominierende Mannschaft der vergangenen Jahre war 2009, 2011, 2012 und 2015 NCAA-Champion geworden. Clemsons Trainer Dabo Swinney hatte in seiner Studienzeit selbst als Wide Receiver für die University of Alabama gespielt.

Alabamas berüchtigte Defense hatte in den ersten drei Vierteln des Spiels nur zehn Punkte zugelassen. Aber im Schlussabschnitt drehte Clemson-Quarterback Deshaun Watson auf. Insgesamt brachte er 36 von 56 Pässen für 420 Yards an und warf drei Touchdownpässe. Nach dem Erfolg kündigte Watson an, in der kommenden Saison in die NFL wechseln zu wollen, obwohl er noch ein weiteres Jahr am College spielen könnte.