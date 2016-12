Eine Stange Geld

José Mário dos Santos Mourinho Félix: so zweifelhaft sein Charakter, so über jeden Zweifel erhaben sein Charisma. Mourinho, the "Special One", so nannte er sich selbst mal, der Mann, der den Unterschied macht. Der Portugiese begann seine Karriere als Übersetzer bei Sporting Lissabon, aber sein Ehrgeiz war immer größer als der Klub, für den er arbeitete.

Er trainierte den FC Porto, gewann die Meisterschaft, dann, eine Sensation, den Champions-League-Titel. Sein Ehrgeiz trieb ihn weiter, 2004 zum FC Chelsea nach London, 2008 zu Inter Mailand, 2010 zu Real Madrid, auch dort holte er jeweils die Meisterschaft.

Seine Mannschaften gingen für ihn durchs Feuer - ein Feuer allerdings, das Mourinho vorher selbst mit dem Flammenwerfer gezündet hatte. Er beleidigte den Gegner, drohte Schiedsrichtern, er wetterte, trickste, motzte, strickte an Verschwörungstheorien.

Für Siege tat er alles, das war sein Weg, schmutzig, aber erfolgreich. Das zahlte sich auch in Geld aus: Als er 2004 zu Chelsea London ging, kassierte er im ersten Jahr rund 5,3 Millionen Britische Pfund, 2009 bei Inter waren es schon 17,63 Millionen Euro. Und das war nur sein Trainergehalt.

Stationen als Cheftrainer Sept. 2000 - Dez. 2001: Benfica Lissabon

Apr. 2001 - Jan. 2002: União de Leiria

Jan. 2002 - Juni 2004: FC Porto

Juli 2004 - Sept. 2007: FC Chelsea

Juni 2008 - Mai 2010: Inter Mailand

Mai 2010 - Juni 2013: Real Madrid

Juli 2013 - Dez. 2015: FC Chelsea

ab Mai 2016: Manchester United

Daneben verdienen Fußballstars aber auch noch mit sogenannten Bildrechten; das sind in erster Linie ihre Werbeeinnahmen. Dafür gründen die Stars gerne Firmen, an die sie ihre Bildrechte abtreten.

Der Vorteil: Für sein reguläres Gehalt vom Klub muss der Spieler oder Trainer den Spitzensteuersatz zahlen, in vielen Ländern um die 50 Prozent. Bei Firmeneinnahmen dagegen zunächst nur den Unternehmenssteuersatz. Sitzt die Firma etwa in Irland, sind das nur noch 12,5 Prozent.

So machte das auch Mourinho: Schon bei Chelsea hatte er von 2004 bis 2007 rund 1,5 Millionen Pfund vom Verein nicht als Trainergehalt, sondern für Bildrechte bekommen - damit Chelsea mit ihm werben konnte. Als er 2010 von Mailand zu Real Madrid wechselte, sank zwar sein Jahresgehalt von 17,6 auf 14,9 Millionen Euro. Aber im Gegenzug zahlte ihm Real 2,3 Millionen Euro pro Jahr für einen Anteil an seinen Werberechten.

Genauer gesagt: eben nicht ihm. Sondern einer Firma, die für Mourinho die Werbegelder einsammelte, um möglichst viel davon an der Steuer vorbeischleusen zu können.

Diese Firma, die Multisports Image Management (MIM), saß tatsächlich im irischen Dublin, gegründet 2004. Eine Klitsche, die sich von den Millionen-Einnahmen eine mickrige Provision abzweigte, ansonsten im Fall Mourinho aber vor allem eines tat: das Geld weiterleiten. Es floss auf die British Virgin Islands, zu einer Koper Services SA, gegründet im selben Jahr. Eine Briefkastenfirma, ohne eigenes Personal, eigene Geschäftsräume, eine Firma, die nichts tat, außer Mourinhos Werbeeinnahmen zu kassieren. Und vor allem: keine Steuern darauf zu zahlen.

Schon 2004 hatte Mourinho dafür seine kompletten Werberechte mit einem Vertrag an Koper abgetreten - ohne dass die Firma ihm dafür etwas zahlte.

De facto war Koper damit offenbar nur eine Spardose für Mourinhos Einnahmen. Sie hatte dafür ein Konto bei der St. Galler Kantonalbank in der Schweiz, dort ließ sie das Geld. Allerdings stand nirgendwo auf der Koper-Spardose der Name Mourinho. Wer ihn suchte, endete bei Strohmännern.

Der Trainer legte offenbar größten Wert darauf, dass er mit seinem Namen nicht auftauchte.

Damit nicht genug: Koper wurde noch in eine weitere Schachtel verpackt. Wie die Football-Leaks-Dokumente zeigen, gehörte die Firma nämlich letztendlich einer Stiftung im weit entfernten Neuseeland, Kaitaia Trust genannt.

Wer aber war der Begünstigte der Stiftung? Mourinho war es nicht. Sondern? Den Papieren zufolge: Mourinhos "aktuelle Ehefrau und seine Kinder".

Mourinho ist mit seiner Frau Matilde, genannt Tami, seit 1989 verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder: Matilde und José Mário. Mourinho hält seine Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit.

So geschickt Mourinho das Geld versteckte - wie sich nun herausstellt, hatte er schon 2008 Probleme mit den Steuerbehörden. Mit den britischen. So wie sie es sahen, hatte Mourinho die 1,5 Millionen Pfund, die er zwischen 2004 und 2007 von Chelsea für seine Bildrechte bekommen hatte, nicht ausreichend versteuert. Am Ende musste er eine Nachzahlung von 211.253 Pfund akzeptieren.

Mourinho räumte damit selbst ein, seine Steuerpflichten nicht erfüllt zu haben.

Allerdings gelang ihm schon damals ein Coup: Von den 1,5 Millionen Pfund hatte er 896.000 Pfund als Provisionen und Ausgaben der MIM in Irland und Koper auf den British Virgin Islands deklariert und von seiner Steuerlast abziehen dürfen.

Merkwürdig: Die MIM kassierte sonst nur eine kleine Provision, in späteren Jahren mal 4, mal 6,5 Prozent. Zahlen für seine Chelsea-Ära 2004 bis 2007 liegen zwar nicht vor, aber nichts spricht dafür, dass es in dieser Zeit bedeutend mehr war.

Und Koper? Hatte natürlich einen Verwalter, der sie und Tausende andere Briefkastenfirmen betreute. So etwas kostet aber meist nicht mehr als 5000 Euro im Jahr. Hat Mourinho also hier schon die englischen Behörden mit erfundenen Kosten hinters Licht geführt, um die Steuerlast zu drücken?

Eigentlich hätte Mourinho danach gewarnt sein müssen, dass er mit seinem Koper-Steuersparmodell nicht so einfach durchkommt. Seine Anwälte waren es jedenfalls, als 2014 der Ärger wieder losging. Am 23. Juli, Mourinho war aus Spanien zu Chelsea zurückgekehrt und mit seinem Team im Trainingslager in Österreich, erhielten seine Berater ein alarmierendes Schreiben: Die Agencia Tributaria, die spanische Steuerbehörde, kündigte an, sich Mourinhos Real-Jahre von 2010 bis 2013 gründlich anzuschauen. Besonders die Bildrechte-Deals.

Seine Werbemillionen in die Karibik zu lenken war wohl nicht Mourinhos eigene Idee gewesen. Sie dürfte von einem der Anwälte stammen, die im Umfeld von Jorge Mendes arbeiten, dem erfolgreichsten Spieler-Agenten der Gegenwart mit Kunden wie Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Pepe oder Fábio Coentrão. Alle angestellt bei Real Madrid. Und alle versehen mit der gleichen Struktur: einer Offshore-Briefkastenfirma in der Karibik. (Lesen Sie die ganze Geschichte im aktuellen SPIEGEL ).

Trainer Mourinho war einer der Ersten, der damit vermutlich von Mendes oder seinen Beratern versorgt wurde. Daher fürchtete Mendes nicht nur um Mourinho, sondern um all seine Kunden mit einem ähnlichen Steuersparmodell. Um die Bombe zu entschärfen, verstärkten sich die Mendes-Berater mit Julio Senn, Ex-Direktor bei Real Madrid und wohl der beste Problemlöser für Fußballer, hinter denen die Steuerbehörde her ist.

Senn rechnete zunächst mit dem Schlimmsten, einem Strafverfahren, möglicherweise einem Gerichtsprozess: "Wir arbeiten daran, diesen Ausgang zu vermeiden, aber nichts ist garantiert." Die Steuerprüfung mache dem Mendes-Team Angst. Darauf ein Anwaltskollege: "Sie sollten Angst haben, weil die Sache zum Fürchten ist."

Weil Mourinho die Einnahmen aus seinen Bildrechten nicht versteuert hatte?

Ob Adidas, Molinari oder Saudi-Telecom - die Werbepartner von Mourinho zahlten ihr Geld entweder an die MIM oder an eine zweite Firma, die auch in Irland saß und Werbeaufträge für den Trainer hereinholte. Diese beiden Irland-Firmen mussten zwar Steuern zahlen, nämlich 12,5 Prozent. Aber nur auf eigene Gewinne, die sie mit ihren Provisionen machten. Nicht dagegen auf die Großeinnahmen, die sie lediglich in die Karibik durchleiteten, an Koper. In einer Mail schreibt Steueranwalt Senn auf die Frage, ob auch noch Steuern für die Koper-Gelder abgeführt wurden: "Wir glauben nicht."

Senn überlegte daraufhin, ob er den spanischen Steuerleuten nicht sagen könne, die Konstruktion sei in England geprüft worden, alles sauber. Allerdings wusste er da noch nicht, dass Mourinho in England schon nachzahlen musste. "Anstatt dass es uns hilft", ernüchtert ihn ein spanischer Anwaltskollege, "bringt uns das in eine noch schwierigere Lage, weil man ihm (Mourinho, d. Red.) dann vorhalten könnte, dass er schon von der Steuerbehörde eines anderen Landes verwarnt worden war."

Ein Wiederholungstäter also, ein Unbelehrbarer.

Man könne nur noch hoffen, dass die Sache ohne Strafverfahren zu Ende gehe, schrieb derselbe Kollege im September 2014 an Senn; im besten Fall werde das Mourinho "eine Stange Geld kosten, das wir akzeptabel machen sollten (es wird mit Sicherheit Strafen geben)".

"Akzeptabel machen", das bedeutete wohl: Wenn man die Behörden endlich so weit hätte, dass es nur noch um Geld ginge, nicht um Schlimmeres, einen öffentlichen Prozess zum Beispiel - dann könnte man die Summe noch drücken.