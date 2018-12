Wenn am Samstagabend in New York die Heisman-Trophy vergeben wird, steht Kyler Murray von den Oklahoma Sooners im Mittelpunkt. Murray, 21, ist einer der drei Finalisten für die Auszeichnung. Es könnte der Beginn einer ganz großen Football-Karriere werden. Vielleicht will Murray das aber gar nicht, denn er hat noch andere Karriere-Möglichkeiten.

Mit der Heisman-Trophy wird in den USA jährlich der beste College-Football-Spieler der Saison gekürt. Auch Cam Newton, Marcus Mariota und Baker Mayfield haben die Trophäe einst gewonnen, alle drei spielen längst in der NFL und sind dort zu Stars geworden.

Die Trophäe so etwas wie eine Eintrittskarte in die NFL: Wer sie gewinnt, zeigt, dass er das Zeug zum Star hat. Das gilt auch für Murray. "Ich denke, dass ich in der NFL spielen könnte", sagte er kürzlich. Und mit dieser Einschätzung steht er nicht allein da. Experten des Sportsenders ESPN gehen davon aus, dass Murray beim NFL-Draft in der ersten Runde ausgewählt wird. Ob er bei der Heisman-Wahl an Platz eins, zwei oder drei landet, dürfte da keinen großen Unterschied machen.

Kein College-Quarterback schnitt besser ab

In Oklahoma hat Murray eine sensationelle Entwicklung hingelegt. In der vergangenen Saison war er noch Ersatz hinter Baker Mayfield, doch als der nach einem Senior-Jahr in die NFL ging, war der Weg frei für Murray. Er warf in den 13 Saisonspielen 40 Touchdown-Pässe (bei sieben Interceptions) und lief selbst zu elf Touchdowns. Seitdem ESPN im Jahr 2004 erstmals die Daten aller College-Quarterbacks erhoben hat, kam noch kein anderer Spieler an Murrays Quarterback-Rating von 96.0 heran.

Millionen Jugendliche träumen von der NFL, doch für die allermeisten wird dieser Traum immer nur ein Traum bleiben. Kyler Murray hat das Talent, um in der NFL zu spielen, nur ist sie nicht sein einziger Traum.

Denn Murray ist auch dann eines der größten Talente des Landes, wenn man ihm den Football wegnimmt und stattdessen einen Baseball-Schläger in die Hand drückt. Beim diesjährigen Draft der Profiliga MLB wurde er an neunter Stelle von den Oakland Athletics ausgewählt. Einen Vertrag ab Sommer 2019 hat er schon unterschrieben, er wird dann vier Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Wie einst Bo Jackson?

Es kommt im Sport gelegentlich vor, dass Jugendliche in mehreren Sportarten talentiert sind, vor allem in den USA. Ein Grund dafür ist auch das Sportsystem, das sich nicht über Vereine wie in Deutschland organisiert, sondern über die Schulen und deren Teams. Football zum Beispiel wird im Herbst gespielt, während Baseball häufig im Frühjahr angeboten wird. Kinder und Jugendliche können mehrere Sportarten betreiben, ohne sich frühzeitig festlegen zu müssen.

Dass Murray in beiden Sportarten das Zeug zum Profi hat, mag damit zusammenhängen, dass ihm das Talent vererbt wurde. Der Vater war College-Quarterback für die traditionsreichen Texas A&M Aggies, der Onkel Baseball-Profi.

Es liegt aber vor allem an einem seltenen Mix von körperlichen Fähigkeiten: Murray ist athletisch, deshalb kann er beim Football den Verteidigern entwischen. Beim Baseball hilft ihm die Athletik dabei, in seiner Position als Outfielder schwierige Bälle zu fangen. Und Murray ist schnell. Das macht ihm beim Football zu einem sogenannten "Dual-Threat"-Quarterback, der sowohl werfen als auch selbst laufen kann. Beim Baseball hilft ihm die Schnelligkeit beim Laufen zwischen den Bases sowie im Infield. Murray hat auch die Armstärke, die er beim Baseball am Schlag und beim Football zum Werfen benötigt.

Man muss in der Geschichte des US-Sports ein Vierteljahrhundert zurückgehen, um ein ähnliches Multitalent in beiden Sportarten wie Murray zu finden. Bo Jackson gewann 1985 als Runningback die Heisman-Trophy und spielte anschließend mehrere Jahre in der NFL und MLB. In beiden Ligen gehörte er zu den Besten - das hat vor und nach ihm kein anderer geschafft.

Eine solche Doppel-Karriere scheint heute nicht mehr möglich, der Sport hat sich inzwischen enorm weiterentwickelt. Murray wird sich wahrscheinlich für einen Weg entscheiden müssen - auch wenn es ihm offensichtlich schwerfällt. "Ich liebe beide Sportarten", sagte Murray kürzlich in einem ESPN-Interview. Und: "Momentan ist meine Zukunft schon ziemlich durchgeplant, aber wir werden sehen, was passiert."

Sein Berater bestätigte der "San Francisco Chronicle", dass Murray seine Vereinbarung mit den Athletics erfüllen wolle und an der Saisonvorbereitung im Frühjahr teilnehmen werde.

Zumindest die nähere Zukunft von Kyler Murray ist also geklärt. Die NFL muss warten, Murray wird sich erst einmal als Profi-Baseballer versuchen. Den Preis am Samstag wird er sicher trotzdem gerne gewinnen.