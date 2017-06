"Forbes"-Geldrangliste Ronaldo, 32 Basketballer - und nur eine Frau

Er ist Weltfußballer, Europameister, Champions-League-Sieger - und außerdem der bestverdienende Sportler des Planeten: Cristiano Ronaldo führt mit einem geschätzten Jahresverdienst von rund 83 Millionen Euro wie schon im Vorjahr das Ranking des Wirtschaftsmagazins "Forbes" an.

Der Torjäger von Real Madrid verwies Basketball-Superstar LeBron James (rund 77 Millionen Euro) aus den USA auf den zweiten Platz. James war im Sommer 2016 durch seinen neuen Drei-Jahres-Vertrag bei den Cleveland Cavaliers zum Top-Verdiener der NBA aufgestiegen.

Die Top 5 komplettieren Lionel Messi (Fußball, FC Barcelona, 71 Millionen Euro), Roger Federer (Tennis, 57 Millionen Euro) und Kevin Durant (Basketball, Golden State Warriors, 54 Millionen Euro). Der bestverdienende Deutsche ist der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (32 Millionen Euro) auf Platz 14. Die komplette Liste finden Sie hier.

32 NBA-Profis - und nur eine einzige Frau

Der neue Fernsehvertrag der NBA macht es möglich: Unter den 100 Top-Verdienern sind in diesem Jahr gleich 32 Basketballer zu finden, die in der nordamerikanischen Profiliga spielen. Insgesamt sind zwar Athleten aus 21 unterschiedlichen Nationen im Ranking vertreten, aufgrund der hohen Gehälter in NBA, NFL und MLB dominieren aber mit 63 Sportlern die US-Amerikaner.

Noch größer ist das Gefälle zwischen den Geschlechtern. Die Forbes-Liste entwickelt sich zu einem reinen Männerklub: Die einzige Frau in den Top 100 ist Serena Williams (Tennis, 24 Millionen Euro) auf Platz 51.

Die Summen setzen sich aus Gehältern, Preisgeldern und Zusatzzahlungen zusammen. Die Höhe von Werbeeinnahmen, Antrittsgeldern oder Lizenzeinnahmen wurde dabei laut "Forbes" von Brancheninsidern geschätzt.