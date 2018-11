Das Finale der Formel 3 in Macau ist nach einem schweren Unfall der deutschen Fahrerin Sophia Flörsch unterbrochen worden. Auf dem engen Stadtkurs hob die 17-Jährige mit ihrem Rennwagen aus bisher unbekannten Gründen an einer der schnellsten Stellen ab, durchbrach praktisch ungebremst einen Fangzaun, ehe sie in die Begrenzungsbefestigungen in mehreren Metern Höhe einschlug. Der Wagen stürzte daraufhin zurück auf den Boden. Die Formel-3-Autos erreichen vor der Lisboa-Kurve Geschwindigkeiten von bis zu 280 Stundenkilometer.

Über Flörschs Gesundheitszustand gibt es noch keine endgültigen Angaben. Der Motorsport-Weltverband hatte bekanntgegeben, sie sei bei Bewusstsein und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das gilt auch für vier weitere Personen (zwei Fotografen, ein Streckenposten und der Pilot Shou Tsuboi), die in den Unfall verwickelt waren. Wenig später teilte der Veranstalter mit, Flörsch habe eine Fraktur der Wirbelsäule erlitten. Ihrem Vater zufolge habe Flörsch keine Lähmungserscheinungen und könne alles bewegen.

Das Rennen wurde nach einer einstündigen Unterbrechung wieder gestartet, es gewann der Brite Daniel Ticktum vor Joel Eriksson aus Schweden und dem Franzosen Sacha Fenestraz.

Schon zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Ticktum das Rennen an, Mick Schumacher belegte Platz sechs und wurde in der Endabrechnung Fünfter. "Ich hoffe, dass alle okay sind", sagte Schumacher, der nichts von dem Unfall mitbekommen hatte, weil Flörsch auf Position 15 hinter ihm fuhr.

Kritik an dem gefährlich engen Stadtkurs gab es vonseiten der anderen Fahrer nicht. Bei der Siegerehrung wurde Sieger Ticktum gefragt, wie sehr er den Kurs möge: "Das ist rhetorisch, ich habe mich das erste Mal verliebt, als ich hier war."

Flörsch, die den Aufstieg in die Formel 1 als ihr Karriereziel ausgegeben hat, startet seit dieser Saison in der Formel 3 für den niederländischen Rennstall Van Amersfoort. Zuvor war sie in der Formel 4 als erste Frau zweimal auf das Podium gefahren.