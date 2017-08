Ringen Stäbler feiert seinen zweiten WM-Titel

Frank Stäbler (Musberg) hat zum zweiten Mal nach 2015 den Weltmeistertitel im griechisch-römischen Stil errungen. Der 28-Jährige bezwang am Abend in Paris im Finale der Klasse bis 71 Kilogramm den Kasachen Demeu Schadrajew. Vor zwei Jahren hatte Stäbler in Las Vegas in der Klasse bis 66 Kilogramm Gold geholt.