Frankfurt-Marathon Favorit Korir gewinnt souverän

Der Kenianer Mark Korir ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat beim Frankfurt-Marathon als erster die Ziellinie überquert. Der 31-Jährige, der 2015 in Paris triumphiert hatte, gewann in 2:06:48 Stunden vor seinen Landsleuten Martin Kosgey (2:07:22) und Cybrian Kotut (2:07:28). Korir hatte sich bei Kilometer 37 von seinen beiden Konkurrenten abgesetzt.

Deutsche Läufer waren nicht in der Spitzengruppe vertreten. Der nationale Titel ging an Marcus Schöfisch in 2:20:08 Stunden vor Tobias Schreindl (2:20:38) und Jannik Ernst (2:21:14). In der Gesamtwertung belegten sie damit die Plätze 16, 17 und 20.

Im Vorjahr hatte Arne Gabius über die 42,195 Kilometer in 2:08:33 Stunden einen deutschen Rekord aufgestellt. Der 35-Jährige musste diesmal wegen einer Schambeinverletzung auf seiner Paradestrecke passen.

Bei den Frauen hat sich Fate Tola bei ihrem ersten Marathon als deutsche Staatsbürgerin die deutsche Meisterschaft gesichert und sich sogleich auf Platz vier der ewigen deutschen Bestenliste einsortiert. In Frankfurt lief die gebürtige Äthiopierin hinter ihrer früheren Landsfrau Mamitu Molisa (2:25:27) in 2:25:42 Stunden als Zweite ins Ziel.