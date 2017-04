Profiboxerin Meinke Prügel vor 90.000 Menschen

Katie Taylor ist Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin im Amateurboxen. Seit sie im November 2016 ihr Profi-Debüt gegeben hat, fällt es ihrem Management schwer, adäquate Gegnerinnen für die 30-Jährige zu finden. Die Irin ist einfach zu gut. Niemand will sich von ihr verprügeln lassen.

Außer Nina Meinke.

Die 24-jährige Berlinerin boxt am 29. April in London gegen Taylor. 90.000 Fans im Wembley-Stadion und Millionen TV-Zuschauer weltweit, die auf das Schwergewichts-Duell zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko warten, werden sich die WM-Ausscheidung zwischen Meinke und Taylor angucken. Der Leichtgewichtskampf ist Teil der internationalen Live-Übertragung, mit der Fernsehsender in mehr als 100 Ländern versorgt werden.

Nie zuvor haben zwei Frauen vor einer derartigen Kulisse gegeneinander gekämpft. Christy Martin stieg Mitte der Neunzigerjahre als Vorkämpferin für Mike Tyson vor gut 16.000 Zuschauern im MGM Grand in Las Vegas in den Ring. Regina Halmich zog nach ihrem zweiten Duell mit Stefan Raab mehr als 10.000 Fans in deutsche Hallen. Und am 1. April erlebten immerhin 30.000 Mexikaner auf dem Zócalo, wie Mariana "Barby" Juárez zum zweiten Mal Weltmeisterin wurde. Auch in Skandinavien und Japan ist Frauenboxen beliebt und erfolgreich.

Aber der Kampf in Wembley hat eine neue Dimension.

Gerade in England schien es lange undenkbar, dass sich zwei schlagstarke Vertreterinnen des vermeintlich schwachen Geschlechts in so großem Rahmen duellieren. Das British Boxing Board of Control (BBBoC) ist der älteste Box-Verband der Welt - und entsprechend traditionsbewusst. In verantwortlichen Positionen sitzen ausschließlich Herren gesetzten Alters. Und die sind mehrheitlich der Meinung, dass Frauen nur in den Ring gehören, um in den Pausen knapp bekleidet die nächste Runde anzukündigen. "Vermutlich spricht nichts dagegen, dass Frauen im Ring aufeinander einschlagen, aber aus meiner Sicht spricht noch weniger dafür", sagt Charles Giles, Ehrenpräsident des BBBoC.

"Sie gehört zu meinen Vorbildern"

Bei den Sommerspielen 2012 in London war Frauenboxen erstmals olympisch. Seitdem ist es für erfolgreiche Boxerinnen auch und vor allem in England deutlich leichter, sich bei den Profis zu etablieren. Taylor ist dafür der beste Beweis. Als Amateurin gewann sie alles, was es zu gewinnen gibt. Für Meinke reichte es dagegen nicht mal zur Deutschen Meisterschaft. Dementsprechend klar ist die Favoritenrolle. Bei manchen englischen Buchmachern bekommt man den 16-fachen Einsatz, wenn man auf Außenseiterin Meinke wettet.

Trotzdem hat sich das Team der Berlinerin aktiv um den Kampf gegen die Olympiasiegerin bemüht. "Das war eigentlich meine Idee", sagt Christian Meinke, Ninas Vater und Manager. "Als ich gelesen habe, dass Taylor im Rahmen von Joshua gegen Klitschko boxen soll, habe ich gesagt: Na, das wäre doch was!" Die 24-Jährige musste kurz überlegen: "Katie ist extrem stark. Sie gehört zu meinen Vorbildern. Deswegen habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Aber dann habe ich mir gedacht: Ich würde mir nie verzeihen, wenn eine andere die Chance bekommt. Von dem Moment an wollte ich den Kampf unbedingt."

Chancenlos ist Meinke nicht. Als Profi ist sie wie Taylor noch ungeschlagen und wurde Anfang März Junioren-Weltmeisterin nach Version des World Boxing Council (WBC). Zudem ist sie die erste Rechtsauslegerin, mit der es Taylor bei den Profis zu tun bekommt. Auf der anderen Seite weiß die Berlinerin, "dass es fast unmöglich ist, auswärts nach Punkten zu gewinnen". Da hilft, dass sie sich in Wembley gar nicht so richtig als Auswärtsboxerin fühlt. Schließlich hat Meinke zwischen 2009 und 2011 in England gelebt, in Scarborough ihren Schulabschluss gemacht und zehn Kämpfe für den Westway Amateur Boxing Club absolviert.

"Ich habe nichts zu verlieren"

"Ich konnte schon Boxen, bevor ich nach England gegangen bin, aber ich habe dort viel gelernt", sagt sie. "Das englische Boxen ist härter und physischer als in Deutschland. Bei uns legt man mehr Wert auf Technik." Wenn es ihr gelingt, beides optimal zu kombinieren, hat sie sogar gegen die übermächtig scheinende Taylor eine Chance.

Inzwischen wird Meinke von Ex-Weltmeister Sven Ottke trainiert, der sie schon von Geburt an kennt. 1982 lernten sich Ottke und Ninas Vater Christian bei der gemeinsamen Ausbildung zum Stuckateur kennen. Seitdem sind sie eng befreundet. Zur konkreten Wettkampfvorbereitung ist die Berlinerin zu Ottke nach Karlsruhe geflogen. "Es tut gut, aus dem Großstadtstress rauszukommen", sagt sie. Ein weiterer Vorteil: Die Karlsruherin Regina Halmich schaute beim Sparring vorbei. "Von ihr Tipps zu bekommen, ist natürlich toll und extrem hilfreich."

Auch Halmich musste zu Beginn ihrer Karriere im Ausland antreten, bevor sie in Deutschland zum Superstar wurde. Ihren ersten WM-Kampf bestritt Halmich im April 1995 im Box-Mekka Las Vegas, wo sie gegen die Amerikanerin Yvonne Trevino durch Abbruch aufgrund einer Cut-Verletzung verlor. Das Beispiel Halmich zeigt, dass Niederlagen in großen Kämpfen keine Schande sind und dass man auch darauf eine große Karriere aufbauen kann.

Der finanzielle Gewinn wird sich jedoch in vergleichsweise engen Grenzen halten. Während Klitschko und Joshua jeweils 20 Millionen Euro verdienen dürften, muss sich Meinke mit 10.000 Euro begnügen. Trotzdem guckt sie mit Vorfreude auf den Kampf: "Ich habe nichts zu verlieren, sondern kann nur gewinnen."