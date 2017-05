French Open Petkovic kassiert sechste Auftaktniederlage in Folge

Andrea Petkovic ist zum ersten Mal in der Auftaktrunde der French Open ausgeschieden. Die Weltranglisten-79. verlor in 1:51 Stunden 4:6, 6:3, 3:6 gegen Varvara Lepchenko aus den USA (Nr. 68). Nach einem starken zweiten Satz konnte Petkovic ein frühes Break im dritten Satz nicht nutzen.

Die 29-jährige Petkovic kassierte ihre sechste Erstrunden-Niederlage in Serie, nachdem sie zuvor in Istanbul, Rabat, Madrid, Rom und zuletzt in Straßburg früh ausgeschieden war. Die Fed-Cup-Spielerin hatte 2014 im Halbfinale und 2011 im Viertelfinale von Roland Garros gestanden.

Auf Court 4 wurde Petkovic von zahlreichen deutschen Fans unterstützt. Nach einer 1:0-Führung im entscheidenden Durchgang gab sie allerdings vier Spiele in Folge ab. Petkovic kämpfte sich noch einmal zurück, vergab jedoch beim Stand von 3:5 zwei Breakbälle und verlor wenig später.

Besser lief es für Kristina Mladenovic. Die Französin, die zum erweiterten Favoritenkreis in Paris gehört, bezwang Jennifer Brady aus den USA 3:6, 6:3, 9:7. Mladenovic musste sich bereits im ersten Satz behandeln lassen, konnte die Partie dann aber doch fortsetzen. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Caroline Wozniacki. Die ehemalige Weltranglistenerste bezwang zum Auftakt Jaimee Fourlis aus Australien 6:4, 3:6, 6:2.

Im Duell zweier French-Open-Siegerinnen hatte Garbiñe Muguruza das bessere Ende für sich. Die Spanierin, die sich im vergangenen Jahr überraschend im Finale gegen Serena Williams durchgesetzt hatte, bezwang Francesca Schiavone. Die 36-Jährige hatte 2010 am Bois de Boulogne triumphiert.